Κίνηση με πολλά ερωτηματικά το σβήσιμο του χαρακτηρισμού «ιστορική» από την ανακοίνωση στο site του ΥΠΕΞ

Μπορεί να φαντάζει παράδοξο αφού μιλάμε για επίσημο ανακοινωθέν, ωστόσο μετά το θόρυβο που έκανε ο χαρακτηρισμός historic (ιστορική) στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας και ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Πομπέο-Δένδια για τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτός τελικά απαλείφθηκε.

Στο κείμενο που υπάρχει τώρα στην επίσημη σελίδα του Ελληνικού ΥΠΕΞ εμπεριέχεται η φράση:They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith.

Πριν η φράση εμπεριείχε και τον όρο historic: They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith.

Ο χαρακτηρισμός σβήστηκε και από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις του State Department και της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για “τραγελαφική προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να συνεχίσει την ιστορική εξαπάτηση των πολιτών” και τονίζει ότι “δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, μετά τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή για την υποκρισία της ΝΔ, η διπλωματία της χώρας να εκλιπαρεί τις ΗΠΑ για να βγάλει ορθή στο κοινό ανακοινωθέν και να απαλείψει τη λέξη “ιστορική” που επιβεβαίωσε την κοροϊδία και τα προεκλογικά ψέματα του κ. Μητσοτάκη”.