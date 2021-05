Κονγκό: Έκρηξη του ηφαιστείου Νιραγκόνγκο [vid]

Εξερράγη το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο, κοντά στην πόλη Γκόμα, στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους προσπαθούν να φύγουν στη γειτονική Ρουάντα για να προστατευθούν.

Η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ενεργοποίησε το σχέδιο εκκένωσης της πόλης Γκόμα, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάτρικ Μουγιάγια.

Το ηφαίστειο Νιραγκόνγκο απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα βορείως της Γκόμα.

Over 3,500 Congolese citizens flee to Rubavu, Rwanda, after the volcanic eruption of Mount Nyiragongo in Goma, DR Congo.

The 3,000m high volcano erupted in 1977, killing over 600 people.

It also erupted in 2002, killing 250 people, displacing over 1,000. pic.twitter.com/ZKCScyyNHv

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) May 23, 2021