Ένας βραζιλιάνος βρήκε τρόπο να διασκεδάσει την κατάσταση με τον κορωνοϊό! Συγκεκριμένα, κάθε φορά που βλέπει τους γονείς του να πλένουν τα χέρια τους ή να απολυμαίνουν το σώμα τους εκείνος δίνει… πόνο!

Κάθεται στη κονσόλα του και κάνει σαν να περιγράφει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα… εναντίον του Covid-19!

This family’s handwashing routine will keep you on the edge of your seat, thanks to this Brazilian soccer fan's commentary pic.twitter.com/C49sEXNFyM

— Reuters (@Reuters) April 14, 2020