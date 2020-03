Κορωνοϊός – Harvard: 10 experts εξηγούν πως ο δημόσιος τομέας μπορεί να νικήσει την πανδημία!

Η πανδημία του κορωνοϊού εξαπλώνεται όλο και πιο ραγδαία, φτάνοντας τις 100 χώρες μέσα σε μόλις δύο μήνες, ενώ ο αριθμός των νοσούντων έχει ξεπεράσει τις 100.000. Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν τον κορωνοϊό είναι τι θα πρέπει να κάνει ο δημόσιος τομέας; Ποια μέτρα θα πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάνε δέκα ειδικοί επιστήμονες του Harvard προκειμένου να ανιχνεύσουν τα προβλήματα του δημοσίου και να προτείνουν λύσεις.

Matthew Baum

Σε ότι αφορά τον κορωνοϊό είναι ιδιάζουσας σημασίας να μεταφέρονται αξιόπιστες πληροφορίες στο κοινό, χωρίς να πολιτικοποιείται το οποιοδήποτε μήνυμα. Παράδειγμα η επιδημία του H1N1 το 2009.

Στην ουσία η πολιτικοποίηση της κατάστασης δημιουργεί αρνητική διάθεση στους πολίτες, με αποτέλεσμα να μην εμπιστεύονται τις αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχονται από την Κυβέρνηση. Με αυτό τον τρόπο το 2009 εμποδίστηκαν οι προσπάθειες εμβολιασμού του κοινού, που πιθανόν να οδηγήσουν σε περισσότερες μολύνσεις και, ενδεχομένως, και σε θανάτους

Wendy Sherman

Η διοίκηση του Trump συχνά φαίνεται να ασχολείται με το φαίνεσθαι παρά με το είναι και, ως εκ τούτου, άφησε τους Αμερικανούς στην άγνοια. Οι κυβερνήτες των πολιτείων προσπαθούν να γεμίσουν το κενό γρήγορα, χωρίς πανικό, και σύνεση, χωρίς πολιτικές βλέψεις. Καθώς δημιουργείται κοινωνική απόσταση για την βέλτιστη αντιμετώπιση του ενός ιού που δεν γνωρίζει σύνορα, πρέπει να συνδυαστούν οι δυνάμεις των πολιτικών με τους πολίτες, έστω και ψηφιακά, όπως πάντα γίνεται σε περιόδους κρίσης.

Mark Harvey

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να οδηγήσει σε μια ολιστική παγκόσμια προσέγγιση, προκειμένου να μετριαστεί το αντίκτυπο του κορωνοϊού, κάτι που περιλαμβάνει δράσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, τον εντοπισμό των οικονομικών επιπτώσεων και την καταπολέμηση της ελλιπούς πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης σχετικά με τη νόσο και την εξάπλωσή της. Η αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τον κίνδυνο πρέπει να είναι συνεπής σε όλους τους τομείς.

Με την θέση των ΗΠΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους δημόσιας υγείας και με τα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια διαθέσιμα σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, είναι καιρός να διερευνηθούν και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές θεραπείες. Αυτό θα σήμαινε όχι μόνο την ανάπτυξη ενός εμβολίου, αλλά και το να γίνει γρήγορα δουλειά στο τομέα της επεξεργασίας του γονιδίου του κορωνοϊού, με βάση την εξέταση πιθανής γονιδιακής επεξεργασίας αλλά και συνθετικής βιολογίας.

Juliette Kayyem

Από το ρυθμό διάδοσης του κορωνοϊού βρισκόμαστε στην φάση της περιορισμού και προχωράμε με ταχύ βήμα στην φάση της μείωσης των κρουσμάτων. Ο μόνος στόχος τώρα είναι να σταματήσει η διασπορά προκειμένου να μην συνεχιστεί η πίεση στο υγειονομικό σύστημα. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει μία επιθετική στρατηγική κοινωνικής απομόνωσης προκειμένου η κοινωνία να συμβάλλει στην μείωση της διασποράς του ιού.

Soroush Saghafian

Αυτό που πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις είναι κυρίως η αύξηση της διαφάνειας, η επιβολή μέτρων ελέγχου και οι κατάλληλοι περιορισμοί, ο σχεδιασμός κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την κατανομή των πόρων και η χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών όπως η τηλεϊατρική.

Πρώτον, τα στοιχεία που αφορούν τη διαφάνεια σχετικά με την εξάπλωση, τις επιτυχημένες θεραπείες, τα ποσοστά θνησιμότητας και άλλα συναφή αποτελέσματα που διατίθενται δημοσίως στο κοινό είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζουν να περιορίζουν και αυτό μπορεί να είναι θανατηφόρο.

Δεύτερον, η επιβολή μέτρων ελέγχου και κατάλληλων περιορισμών (συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών περιορισμών, το κλείσιμο σχολείων και η απαγόρευση μεγάλων συγκεντρώσεων) μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Χώρες όπως η Ιταλία και η Κίνα έχουν κάνει χρήση αυτών των μοχλών.

Τρίτον, η απόφαση για το ποιος πρέπει να πάρει λιγοστούς πόρους (όπως κιτ δοκιμών, νοσοκομειακά κρεβάτια, ανεμιστήρες και η προσοχή των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα) είναι εξαιρετικά δύσκολο αλλά και σημαντικό.

Τέλος, απαιτείται η ενεργοποίηση μεθόδων όπως η τηλεϊατρική. Η χαλάρωση των περιοριστικών νόμων για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των αναγκών του κοινού.

Arn Howitt and Dutch Leonard

Για να εξασφαλιστεί ότι η προηγμένη περίθαλψη είναι διαθέσιμη για όσους την χρειάζονται περισσότερο, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ταιριάζει το επίπεδο περίθαλψης που πραγματικά χρειάζεται κάθε ασθενής. Η φροντίδα για τους ανθρώπους στο σπίτι θα απαιτήσει και υλικοτεχνική υποστήριξη, και αυτό πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως μέρος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Για να κρατήσουμε χώρο στα νοσοκομεία για τους πιο σοβαρά άρρωστους, θα αναθέσουμε στο σπίτι τη φροντίδα των λιγότερο σοβαρών κρουσμάτων, αλλά αυτοί και οι οικογένειές τους θα χρειαστούν βοήθεια για να καλύψουν τόσο τις ιατρικές ανάγκες, όσο και τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης σε αυτό το περιβάλλον.

Amitabh Chandra

Ο λόγος για τον οποίο εφαρμόζουμε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως η καραντίνα, είναι ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό. Αν είχαμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, οι άνθρωποι δεν θα πέθαιναν ούτε χρειάζονταν νοσηλεία. καμία από τις ακυρώσεις δεν θα ήταν απαραίτητη και δεν θα είχαμε μια συνεχόμενη πτώση στις αγορές. Δεν υπάρχει εμβόλιο επειδή η προθυμία της κοινωνίας να πληρώσει για το εμβόλιο είναι χαμηλή σε σχέση με τα οφέλη ενός εμβολίου.

Nadja West

Αν και η τρέχουσα απειλή που αντιμετωπίζουμε είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος ιός, μερικές από τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε είναι βαρετές και ρουτίνα, αλλά αποτελεσματικές. Η πρόληψη δεν είναι τόσο συναρπαστική όσο η παρέμβαση, αλλά μπορεί να μετριάσει τους κινδύνους και να σώσει ζωές. Ενώ οι επιστήμονες και οι ερευνητές του κόσμου εργάζονται για την ανάπτυξη αντιμέτρων και θεραπειών, ανακαλύπτει και πάλι τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για να περιοριστεί η εξάπλωση μέχρι να βρεθεί θεραπεία έναντι του COVID-19.

Πρέπει όμως να αναρωτηθούν οι ηγέτες τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Θα τους επιτρέψει να παραμείνουν ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι σε κάθε περίσταση και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα ώστε να αποφύγουμε τον πανικό και να δώσουμε τη δυνατότητα έγκαιρης δράσης σε κάθε νέα αναδυόμενη κατάσταση.

Kathryn Sikkink

Ωστόσο, οι ευθύνες δεν σταματούν με την εθνική κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και για τις κρατικές και δημοτικές αρχές, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, τα μέσα ενημέρωσης, τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τους πολίτες. Σε ατομικό επίπεδο, οι ευθύνες μας ενόψει της κρίσης του COVID-19 περιλαμβάνουν τόσο ποικίλα ζητήματα, όπως είναι η ευθύνη να ενημερωνόμαστε, να μην πανικοβληθούμε, αλλά και να πλένουμε τα χέρια, να παραμένουμε στο σπίτι αν αισθανόμαστε αδιαθεσία, να καλύψουμε το στόμα μας όταν βήχουμε.

Linda Bilmes

Οι κίνδυνοι του κορωνοϊού για τη δημόσια υγεία και την οικονομία μας απαιτούν να αναθεωρήσουμε ριζικά τις εθνικές μας προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες. Δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε από τη μείωση των ομοσπονδιακών “έκτακτων” δολαρίων σε πολιτείες και τοπικές κυβερνήσεις, οι οποία μπορεί να διαρκέσει μήνες ή χρόνια. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια για να δαπανήσουμε χρήματα για την υγειονομική περίθαλψη και την οικονομική επιβίωση.

Αν είμαστε τώρα ευέλικτοι και τολμηροί, μπορούμε να αποτρέψουμε την καταστροφή, να λυγίσουμε την καμπύλη μόλυνσης και στη συνέχεια να επιστρέψουμε για να επανεξετάσουμε τα μακροπρόθεσμα βήματα για να βελτιώσουμε τον τρόπο διανομής των πόρων. Τέτοια μακροπρόθεσμα βήματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα τολμηρό πρόγραμμα υποδομής και την προσθήκη μιας δημόσιας επιλογής στο νόμο για την προσιτή φροντίδα. Μετά από αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτήν την αίσθηση του επείγοντος στην αλλαγή του κλίματος και να αναπροσαρμόσουμε αναλόγως τις προτεραιότητες δαπανών μας.

Harvard: How the public sector and civil society can respond to the coronavirus pandemic

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής