Κορωνοϊός – PornHub: Δωρεάν ταινίες πορνό σε όλους… για τις δύσκολες ώρες της καραντίνας

Η ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου Pornhub θέλησε να σταθεί με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο στους ανθρώπους που βρίσκονται στα σπίτιας τους λόγω της επιβολής μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Μετά την απόφασή του να παρέχει δωρεάν το premium πακέτο στην Ιταλία και την Ισπανία, χώρες που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό από το κορωνοϊό, αποφάσισε να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες στις περισσότερες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020