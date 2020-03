Κορωνοϊός: Θα σταματήσει η ζέστη της άνοιξης την εξάπλωση της επιδημίας; Τι λένε οι ειδικοί

Μπορεί η άνοιξη να είναι η εποχή της ελπίδας, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πει κανείς με βεβαιότητα ότι η άνοδος του υδράργυρου θα βάλει φρένο στην εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού, συμφωνούν λοιμωξιολόγοι.

Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να άφησε ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο όταν στις αρχές Φεβρουαρίου είπε ότι «πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι με τη ζέστη τον Απρίλιο θα εξαφανιστεί ο κορωνοϊός», αλλά ειδικοί θεωρούν ότι δεν μπορεί ακόμη να γνωρίζει κανείς πως θα συμπεριφερθεί ο ιός αυτός.

Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την τροχιά που θα ακολουθήσει επειδή, «για να μιλήσουμε σταράτα, αγνοούμε ακόμη πολλά στοιχεία για τον κορωνοϊό αυτό», λέει ο μοριακός ιολόγος Τόμας Πίτσμαν του Center for Experimental and Clinical Infection Research στο Ανόβερο της Γερμανίας. «Το ιδιαίτερο μ’ αυτόν τον κορωνοϊό είναι ότι οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι μαζί του για πρώτη φορά. Από τα στοιχεία που έχουμε από την Κίνα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ιός αυτός πέρασμε μόνον μια φορά από ζώα σε ανθρώπους κι από εκεί και πέρα εξαπλώθηκε», συμπληρώνει.

Οι θερινοί μήνες μπορεί να οδηγήσουν σε μια μικρή μείωση της μετάδοσης, εκτιμά ο δρ Γκρέγκορι Γκρέι του Global Health Institute Division of Infectious Diseases του Πανεπιστημίου Duke, αλλά πιθανώς δεν θα σταματήσει πλήρως την εξάπλωση του κορωνοϊού. «Είναι δύσκολο να πει κανείς με ακρίβεια. Οι κορωνοϊοί συχνά εμφανίζουν κάμψη τους μήνες του καλοκαιριού καθώς κυκλοφορεί περισσότερος αέρας στα κτίρια, οι άνθρωποι συναθροίζονται λιγότερο και εκτίθενται περισσότερο στην υπεριώδη ακτινοβολία, που μπορεί να σκοτώσει τους ιούς». Ωστόσο, όπως επεσήμανε, ο συγκεκριμένος κορωνοϊός «είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός, πράγμα που σημαίνει ότι έχει έναν υψηλό βασικό αριθμό αναπαραγωγής και ουσιαστικά είναι ευάλωτο το 100% των ανθρώπων. Η αίσθησή μου είναι ότι ίσως δούμε μια επιβράδυνση σε ποσοστό 10%-20% στη μετάδοση, αλλά αμφιβάλλω κατά πόσον ο κορωνοϊός θα σταματήσει να μολύνει τους ανθρώπους στη διάρκεια του καλοκαιριού».

Επίσης, όπως σημειώνει, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι δεν ισχύουν οι ίδιες καιρικές συνθήκες στο βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. «Άρα μια επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορωνοϊού στο βόρειο ημισφαίριο μπορεί να αντισταθμιστεί από μια επιτάχυνση της εξάπλωσής του λόγω του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο».

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Μετάδοσης Νοσημάτων μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό κατά πόσον η αλλαγή των καιρικών συνθηκών και η άνοδος της θερμοκρασίας θα επηρεάσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού. Σημειώνει δε ότι μολονότι οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσει κανείς από ιούς της γρίπης το καλοκαίρι, κάτι τέτοιο δεν είναι απίθανο.