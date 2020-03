Κορωνοϊός: Θετικός στον ιό ο πρίγκιπας Κάρολος

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Κάρολος όπως ανακοίνωσε η βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο 71χρονος Κάρολος έχει ήπια συμπτώματα και «γενικά η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και εργάζεται από το σπίτι του όπως έκανε τις τελευταίες ημέρες».

Αντίθετα αρνητική είναι η σύζυγός του Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς, η οποία επίσης ελέγχθηκε για κορωνοϊό.

Τόσο ο Κάρολος όσο και η Καμίλα παραμένουν σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι τους στη Σκωτία.

Δείτε την ανακοίνωση:

Breaking the Prince of Wales has Coronavirus. Latest from @ClarenceHouse pic.twitter.com/ZqCRIRGpM1

— Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) March 25, 2020