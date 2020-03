Κορωνοϊός – Τραμπ: Συνεργαζόμαστε με το Μεξικό για να ανασταλούν οι πτήσεις από την Ευρώπη

Σε αυστηροποίηση των μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού προχωρά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με το Μεξικό για να αναστείλει όλες τις πτήσεις από την Ευρώπη.

NEW: Pres. Trump says U.S. is working with Mexico "to suspend non-essential travel. These new rules and procedures will not impede lawful trade and commerce."

Trump adds Mexico is working to suspend air travel from Europe in coordination with U.S. https://t.co/gXEePQKw0r pic.twitter.com/nsbsG4GOty

— ABC News (@ABC) March 20, 2020