Los Angeles Times: Η πρόβλεψη του νομπελίστα Michael Levitt για τον κορωνοϊό

Ο Michael Levitt, ένας βραβευμένος με Νόμπελ και βιοφυσικός του Στάνφορντ, άρχισε να αναλύει τον αριθμό των περιπτώσεων COVID-19 παγκοσμίως τον Ιανουάριο και υπολόγισε με ακρίβεια ότι η Κίνα θα περάσει από το χειρότερο σημείο της εξάπλωσης του κορωνοϊού, πολύ πριν από πολλούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας.

Τώρα επανέρχεται προβλέποντας παρόμοιο αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ πολλοί επιδημιολόγοι προβλέπουν ότι θα περάσουμε μήνες ή και χρόνια στην κατάσταση της μαζικής κοινωνικής απομόνωσης, αλλά και για εκατομμύρια θανάτους, ο Levitt λέει ότι τα δεδομένα απλά δεν υποστηρίζουν ένα τόσο άθλιο σενάριο.

Κατά την άποψή του, το γεγονός ότι εντοπίστηκαν νέες περιπτώσεις με βραδύτερο ρυθμό ήταν πιο ξεκάθαρο από τον ίδιο τον αριθμό των νέων υποθέσεων. Ήταν ένα πρώιμο σημάδι ότι η τροχιά της ασθένειας είχε μετατοπιστεί.

Σκεφτείτε το ξέσπασμα ως αυτοκίνητο που αγωνίζεται κάτω από μια ανοικτή εθνική οδό, είπε. Αν και το αυτοκίνητο κερδίζει ακόμα ταχύτητα, δεν επιταχύνεται τόσο γρήγορα όσο πριν.

Η πρόβλεψη για την Κίνα

Και σύντομα, προέβλεψε, ο αριθμός των θανάτων θα μειωνόταν καθημερινά. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Levitt είπε στο China Daily News ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ιού είχε κορυφωθεί. Προέβλεψε ότι ο συνολικός αριθμός επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 στην Κίνα θα καταλήξει σε περίπου 80.000, με περίπου 3.250 θανάτους.

Η πρόβλεψη αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά ακριβής: Από τις 16 Μαρτίου, η Κίνα είχε υπολογίσει συνολικά 80.298 περιπτώσεις και 3.245 θανάτους – σε ένα έθνος περίπου 1.4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων όπου περίπου 10 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο. Ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών μειώθηκε σε περίπου 25 την ημέρα, χωρίς να αναφέρθηκαν περιπτώσεις κοινοτικής διάδοσης από την Τετάρτη.

Ανέλυσε δεδομένα από 78 χώρες που ανέφεραν καθημερινά περισσότερες από 50 νέες περιπτώσεις του COVID-19 και προβλέπει “σημάδια ανάκαμψης” σε πολλές από αυτές.

Η μέθοδος

Η μέθοδος του δεν επικεντρώνεται στον συνολικό αριθμό των υποθέσεων σε μια χώρα, αλλά στον αριθμό των νέων περιπτώσεων που εντοπίζονται κάθε μέρα – και ιδίως στην αλλαγή αυτού του αριθμού από μία ημέρα στην άλλη.

Στη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, πρόσφατα επιβεβαιωμένα κρούσματα προστίθενται στο σύνολο της χώρας κάθε μέρα, αλλά η ημερήσια συρρίκνωση έχει μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, παραμένοντας κάτω από 200. Αυτό υποδηλώνει ότι η εκδήλωση μπορεί να εκλείψει.

Στο Ιράν ο αριθμός των πρόσφατα επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 παρέμεινε σχετικά χαμηλός την προηγούμενη εβδομάδα, από 1.053 την περασμένη Δευτέρα έως 1.028 την Κυριακή. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές καινούργιες περιπτώσεις, είπε ο Levitt, το πρότυπο υποδηλώνει ότι το ξέσπασμα εκεί “έχει περάσει από τη μέση.”

Ο Levitt αναγνωρίζει ότι οι αριθμοί του είναι ακατάστατοι και ότι η επίσημη περίπτωση που μετρά σε πολλούς τομείς είναι πολύ χαμηλή, επειδή οι δοκιμές είναι πενιχρές. Με άλλα λόγια, εφόσον οι λόγοι για τον ανακριβή αριθμό υποθέσεων παραμένουν οι ίδιοι, είναι ακόμα χρήσιμο να τις συγκρίνουμε από τη μια μέρα στην άλλη.

Για παράδειγμα, τα δεδομένα της Diamond Princess του επέτρεψαν να εκτιμήσει ότι η έκθεση στο νέο κορωνοϊό διπλασιάζει τον κίνδυνο του ατόμου να πεθάνει τους επόμενους δύο μήνες. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο θανάτου σε δίμηνη περίοδο, οπότε ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά χαμηλός ακόμη και όταν διπλασιάζεται.

Ο Levitt είπε ότι συμφωνεί με αυτούς που ζητούν ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της επιδημίας. Οι εντολές κοινωνικής απομάκρυνσης είναι κρίσιμες -ιδίως η απαγόρευση των μεγάλων συγκεντρώσεων- επειδή ο ιός είναι τόσο νέος που ο πληθυσμός δεν έχει καμία ασυλία και ένα εμβόλιο θα αργήσει αρκετούς ακόμα μήνες.

Η λήψη εμβολιασμού κατά της γρίπης είναι επίσης σημαντική, επειδή μια επιδημία κορωναϊού που χτυπά στη μέση μιας επιδημίας γρίπης είναι πολύ πιο πιθανό να συντρίψει τα νοσοκομεία και αυξάνει τις πιθανότητες να μην εντοπιστεί ο κορωνοϊός.

Ο ιός μπορεί να αναπτυχθεί εκθετικά μόνο όταν δεν έχει εντοπιστεί και κανείς δεν ενεργεί για τον έλεγχο του, είπε ο Levitt. Αυτό συνέβη στη Νότια Κορέα τον περασμένο μήνα, όταν μία ομάδα ατόμων αρνήθηκε να αναφέρει την ασθένεια. Ο στόχος πρέπει να είναι καλύτερος έγκαιρος εντοπισμός – όχι μόνο μέσω δοκιμών, αλλά ίσως και με επιτήρηση θερμοκρασίας σώματος, την οποία εφαρμόζει η Κίνα – και άμεση κοινωνική απομόνωση.

Los Angeles Times: Why this Nobel laureate predicts a quicker coronavirus recovery: ‘We’re going to be fine’

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής