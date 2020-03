Μάικλ Τζόρνταν: Στις 19 Απριλίου θα προβληθεί από το Netflix το «The Last Dance» [βίντεο]

Σήμερα ανακοινώθηκε πως το «The Last Dance» η πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ 10 επεισοδίων για τον Μάικλ Τζόρνταν, θα κάνει την πρεμιέρα της στο Netflix ξεκινώντας από τη Δευτέρα 20 Απριλίου με 2 επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Jason Hehir (“The Fab Five,” “The ’85 Bears,” “Andre the Giant”), καταγράφει ένα από τα σπουδαιότερα είδωλα και μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του αθλητισμού, τον Michael Jordan και τους Chicago Bulls των 1990s και παρουσιάζει ακυκλοφόρητα πλάνα από τη σεζόν 1997-98 καθώς η ομάδα διεκδικούσε το έκτο της πρωτάθλημα NBA σε οχτώ χρόνια.

Καθώς η σειρά παρουσιάζει τη συναρπαστική σεζόν 1997-98, οι θεατές θα μεταφερθούν εκεί που όλα ξεκίνησαν – από τις παιδικές ρίζες του Jordan, στις κακές συνθήκες των Bulls πριν την άφιξή του και πως η ομάδα χτίστηκε ύστερα από το draft του Jordan το 1984, μέχρι τις δυσκολίες που τελικά οδήγησαν την ομάδα στον πρώτο της τίτλο του NBA. Καθώς η σειρά εξιστορεί στο κοινό τα πρώτα πέντε πρωταθλήματα των Bulls, οι θεατές θα παρακολουθήσουν τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες και τους θριάμβους που διαδραματίσθηκαν εκτός γηπέδου και αποτέλεσαν μέρος ενός φαινόμενου αλλαγής κουλτούρας, δημιουργημένου από τον Jordan και τους Bulls.

Είναι ένα πρωτότυπο σενάριο που αποτελεί ένα συναρπαστικό φόντο για το εσωτερικό παραμύθι της πορείας προς το πρωτάθλημα του 1998, με εκτεταμένα προφίλ των βασικών συμπαικτών του Jordan όπως ο Scottie Pippen, ο Dennis Rodman και ο Steve Kerr, του head coach Phil Jackson, και δεκάδες από τωρινές συνεντεύξεις με αντιπάλους του και πρωταγωνιστές του μπάσκετ και όχι μόνο. Συνοπτικά, η ένταση και οι συγκρούσεις που καθόρισαν την πορεία προς το τελευταίο πρωτάθλημα θα βρίσκονται όλα στην οθόνη μας.

“Ο Michael Jordan και οι Bulls των ‘90s δεν ήταν απλά superstars των σπορ, ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο”, δήλωσε ο σκηνοθέτης Jason Hehir. “Η δημιουργία του ‘The Last Dance’ αποτέλεσε μία απίστευτη ευκαιρία να εξερευνήσω το παρελθόν και τον αντίκτυπο ενός ανθρώπου και μίας ομάδας. Για περισσότερα από τρία χρόνια, κάναμε βαθιά έρευνα για να παρουσιάσουμε την οριστική ιστορία μία δυναστείας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και να παρουσιάσουμε αυτούς τους ήρωες των σπορ ως ανθρώπους. Ελπίζω οι θεατές να απολαύσουν τη σειρά μας όσο εμείς απολαύσαμε τη δημιουργία της”.

Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά ντοκιμαντέρ για σπορ που έχουν ποτέ δημιουργηθεί – μια σειρά που οι θεατές δε πρέπει να χάσουν. Παρακάτω το πρόγραμμα όλων των επεισοδίων της σειράς στο Netflix:

NETFLIX

Monday, 20 April - 12:01 a.m. PT – “The Last Dance” Episodes 1 and 2

Monday, 27 April - 12:01 a.m. PT- “The Last Dance” Episodes 3 and 4

Monday, 4 May - 12:01 a.m. PT- “The Last Dance” Episodes 5 and 6

Monday, 11 May - 12:01 a.m. PT – “The Last Dance” Episodes 7 and 8

Monday, 18 May - 12:01 a.m. PT- “The Last Dance” Episodes 9 and 10