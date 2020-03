H Meghan Markle βρέθηκε και πάλι στην Αγγλία μετά το Megxit και εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, βρέθηκε χθες βράδυ, μαζί με το σύζυγό της, στην τελετή απονομής των βραβείων του Endeavor Fund στο Λονδίνο.

Woman shouts ‘we love you’ after man boos Meghan and Harry as they arrive at #EndeavourFundAwards tonight pic.twitter.com/oJzcATex5s

— Natalie Wolfe (@natwolfe94) March 5, 2020