Μένουμε Σπίτι: Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Απρίλιο

o Νetflix γνωρίζοντας ότι #ΜένουμεΣπίτι, έχει φροντίσει να εμπλουτίσει την πλατφόρμα του με ενδιαφέροντες τίτλους τον Απρίλιο. Ακολουθεί αναλυτικά το περιεχόμενο ανά κατηγορία!

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

01.04.2020

Community – All Seasons

Η σειρά βασίζεται στις περιπέτειες μιας επταμελούς ομάδας μελέτης Ισπανικών στο Greendale. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Jeff, ένας πρώην επιτυχημένος δικηγόρος αναγκάζεται να επιστρέψει στο κολέγιο καθώς είχε παράνομη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όταν φτάνει στο Greedale θέλει να “ρίξει” την Britta (πρώην ακτιβίστρια) προσκαλώντας την στην ομάδα μελέτης Ισπανικών, που μόλις δημιούργησε, με σκοπό να την ξεμοναχιάσει. Η Britta όμως προσκαλεί και τον Abed (μανιακός με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο) και ο Abed προσκαλεί την Shirley (πρώην νοικοκυρά), την Annie (πρώην αριστούχο μαθήτρια που εθίστηκε σε ψυχοδιεγερτικά χάπια), τον Troy (πρώην αθλητή του Football και βασιλιά του χορού) και τον Pierce (πρώην… τίποτα). Αυτοί λοιπόν αποτελούν την ομάδα μελέτης που λάτρεψε ο πρύτανης της σχολής, Dean Pelton (που καμιά φορά ντύνεται με στολές τις αδερφής του γιατί τα δικά του ρούχα παθαίνουν διάφορα ατυχήματα) και μίσησε ο Κινέζος καθηγητής των Ισπανικών (!?), ο σενιόρ Chang.

03.04.2020

Money Heist / La Casa De Papel – Part 4

H αγαπημένη ισπανική σειρά του κοινού, επιστρέφει με το τέταρτο μέρος. Τι σκαρώνει αυτή τη φορά η συμμορία;

09.04.2020

Riverdale – Season 4

Assassin’s Creed (2016)

Blade II (2002)

Bridge to Terabithia (2007)

Endless Love (1981)

Failure to Launch (2006)

From Up on Poppy Hill (2011)

Hatfield’s & McCoys (2012)

Howl’s Moving Castle (2004)

Magic Mike XXL (2015)

Pom Poko (1994)

Ponyo (2008)

Slaughterhouse Rulez (2018)

Sniper: Legacy (2014)

Spawn (1997)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

The Dog Who Saved Easter (2014)

The Foreigner (2017)

The Star (2017)

The Warriors (1979)

The Wind Rises (2013)

When Marnie Was There (2014)

Whisper of the Heart (1995)