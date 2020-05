Mercedes-Benz: Γκάμα γεμάτη τεχνολογία!

Η τεχνολογική ανωτερότητα της γερμανικής μάρκας απλώνεται τόσο στα προηγμένα συστήματα ασφαλείας όσο και σε διάφορες επιλογές στον τομέα του infotainment, με αποκορύφωμα το MBUX. Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικότερα τις καινοτομίες που συναντώνται στη γκάμα της Mercedes-Benz, ξεκινώντας μάλιστα από τη βάση αυτής και την A-Class.

MBUX – MERCEDES-BENZ USER EXPERIENCE

Ένα προηγμένο σύστημα πολυμέσων με τεχνητή νοημοσύνη. Με διαισθητικό χειρισμό, ομιλία, αγγίγματα ή χειρονομίες. Πλήρως ενσωματωμένο στην ψηφιακή σας ζωή και ευπροσάρμοστο χάρη στα στιλ ενδείξεων. Το MBUX γίνεται πιο συναρπαστικό με κάθε διαδρομή, αφού «μαθαίνει» τον οδηγό και προσαρμόζεται στις επιθυμίες του.

Παράλληλα, το MBUX μπορεί να εξατομικεύεται και να προσαρμόζεται στο χρήστη, δημιουργώντας έτσι μία συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στο όχημα, στον οδηγό και τους επιβάτες. Το πακέτο βασικού εξοπλισμού περιλαμβάνει δύο οθόνες 7 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και την οθόνη πολυμέσων με λειτουργία αφής, σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με πλήκτρα ελέγχου αφής αριστερά και δεξιά, θύρες USB (Type C), σύνδεση Bluetooth για τηλεφωνία και πηγές ήχου, σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας και touchpad. Στο Premium πακέτο πλοήγησης περιλαμβάνονται: Οθόνη – Πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών, διευρυμένες λειτουργίες MBUX, πλοήγηση, προεγκατάσταση για Live Traffic Information, touchpad και σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του MBUX είναι πως μπορεί να μετατραπεί σε προσωπική εμπειρία, προσαρμοσμένο στις δικές σας επιλογές. Δείτε τρία βασικά παραδείγματα:

Θεματικοί κόσμοι – Με τους θεματικούς κόσμους, το αυτοκίνητό σας μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διάθεσή σας και βάσει προδιαμορφωμένων προγραμμάτων. Η προβολή στην οθόνη, οργάνων και πολυμέσων, προσαρμόζεται κατάλληλα. Το ίδιο ο φωτισμός και το πρόγραμμα οδήγησης. Όλα βάσει των επιθυμιών του οδηγού.

User Action Prediction – Το MBUX μετατρέπει το αυτοκίνητό σας σ’ έναν αξιόπιστο σύντροφο. Καθημερινά, το σύστημα σας γνωρίζει καλύτερα, μαθαίνει τα γούστα και τις συνήθειες σας. Μπορεί να απομνημονεύει τα αγαπημένα σας τραγούδια και την προτιμώμενη διαδρομή προς το γραφείο αλλά και να θυμάται τους τηλεφωνικούς αριθμούς που καλείτε συχνότερα. Και κάνει τις δικές του προτάσεις μόνο εφόσον εσείς το επιθυμείτε.

Στιλ ενδείξεων – Τη σχεδίαση και γενικά την εμφάνιση του κόκπιτ με ευρεία οθόνη, μπορείτε να την προσαρμόζετε εξατομικευμένα, επιλέγοντας ανάμεσα από τέσσερα στιλ ενδείξεων: «Κλασικό», «Σπορ», «Προοδευτικό» και «Διακριτικό». Ειδικά σε συνδυασμό με τον προαιρετικό ατμοσφαιρικό φωτισμό, το επιλεγμένο στιλ επηρεάζει αισθητά την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό.

Το MBUX υπακούει κάθε σας λέξη, άγγιγμα ή χειρονομία. Ας δούμε λοιπόν τις επιλογές που προσφέρει η Mercedes-Benz σε αυτόν τον τομέα:

Σύστημα φωνητικών εντολών LINGUATRONIC – Χάρη σε αυτό το προαιρετικό σύστημα, το αυτοκίνητό σας ακούει όταν του μιλάτε. Και σας καταλαβαίνει, χωρίς να χρειάζεται να δίνετε συγκεκριμένες εντολές. Επιπλέον, συζητάει μαζί σας! Θέλετε να σας διαβάσει ένα μήνυμα; Ή να του υπαγορεύσετε ένα; Κανένα πρόβλημα! Επιπρόσθετα, ελέγχει τις καιρικές συνθήκες στον προορισμό σας, επιλέγει τις πιο γρήγορες διαδρομές, διαλέγει μουσική για εσάς. Αρκούν δύο λέξεις: «Hey Mercedes».

Εσωτερικό σύστημα υποβοήθησης MBUX – Απολαύστε την άνεση του ανέπαφου χειρισμού. Το καινοτόμο σύστημα καταγράφει και ερμηνεύει τις κινήσεις των χεριών σας! Έτσι, κυριολεκτικά με μία κίνηση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε επιλεγμένες λειτουργίες. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό, ώστε να δίνει πρόσβαση ακριβώς στα μενού που θέλει να χειριστεί.

Σχεδιασμός χειρισμού αφής – Αν θεωρείτε πιο άνετο το συγκεκριμένο τρόπο χειρισμού, το MBUX δεν θα σας αρνηθεί. Η κεντρική οθόνη είναι αφής ενώ στην κεντρικό κονσόλα είναι ενσωματωμένο ένα touchpad που ανταποκρίνεται σε κινήσεις με ένα ή περισσότερα δάκτυλα. Επιπλέον, μπορείτε να χειρίζεστε τις οθόνες από τα πλήκτρα ελέγχου αφής στο τιμόνι.

Όμως από το παρμπρίζ μέχρι τον χώρο πίσω επιβατών, το MBUX μπορεί να είναι παντού. Ας δούμε τις διαθέσιμες επιλογές:

Οθόνη Head-Up – Μετατρέπει το παρμπίζ σε ένα ψηφιακό κόκπιτ! Έτσι έχετε πάντα τις σημαντικότερες πληροφορίες στο άμεσο οπτικό σας πεδίο. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να συγκεντρωθείτε απόλυτα στο δρόμο!

Σύστημα ψυχαγωγίας χώρου πίσω επιβατών – Μετατρέπει τον χώρο των πίσω επιβατών σε ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας αλλά και έναν κόσμο εμπειριών. Μπορείτε να διαμορφώνετε το πρόγραμμα της διαδρομές ανάλογα με τις επιθυμίες σας, είτε για αναψυχή, είτε για επαγγελματικούς λόγους. Οι υψηλής ανάλυσης οθόνες αφής, σας εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και την τηλεφωνία, καθώς και στο σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης.

Επαυξημένη πραγματικότητα για πλοήγηση – Η λειτουργία MBUX Augmented Reality για την πλοήγηση είναι εντελώς νέα και προσφέρει βελτιωμένη προβολή των χαρτών με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). Η εικόνα βίντεο του περιβάλλοντα χώρου που λαμβάνεται με τη βοήθεια της μπροστινής κάμερας επαυξάνεται με χρήσιμες πληροφορίες πλοήγησης, για παράδειγμα, τοποθετούνται αυτόματα βέλη ή οι αριθμοί των σπιτιών πάνω στην εικόνα της οθόνης αφής πολυμέσων.

Ενσωμάτωση smartphone & ασύρματη φόρτιση – Μέσω Apple CarPlay και Android Auto έχετε άνετη πρόσβαση στις σημαντικότερες λειτουργίες του smartphone σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε γρήγορα και εύκολα εφαρμογές τρίτων όπως το Spotify ενώ τέλος, ο χρόνος οδήγησης μπορεί να μετατραπεί σε χρόνο φόρτισης, τοποθετώντας τη συσκευή στη θήκη της κεντρικής κονσόλας όπου και φορτίζεται ασύρματα.

MERCEDES ME CONNECT

Το Mercedes Me Connect σας «συνδέει» με το αυτοκίνητό σας. Στην επισκόπηση υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε πληθώρα υπηρεσιών που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τας: διαχείριση συντήρησης, ανάκτηση από ατύχημα, σύστημα επείγουσας κλήσης, Mercedes me charge, remote υπηρεσίες, εντοπισμό σταθμευμένου οχήματος, γεωγραφική παρακολούθηση οχήματος κ.α.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Ο τομέας της ασφάλειας αποτελεί το βασικότερο μέλημα για τη Mercedes-Benz, που υπό την ομπρέλα του Intelligent Drive έχει δημιουργήσει μία σειρά από ηλεκτρονικούς φύλακες-αγγέλους που προσέχουν κάθε σας χιλιόμετρο στους δρόμους. Τεχνολογικές λύσεις που απλώνονται σε όλη της τη γκάμα, παρότι συνήθως συναντώνται στην πολυτελή κατηγορία. Ας δούμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές.

Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης – Ακολουθήστε τον δρόμο προς την αυτόνομη οδήγηση. Μοντέρνα συστήματα σάς υποστηρίζουν στην προσαρμογή της ταχύτητας οδήγησης, στη διεύθυνση, στην αλλαγή λωρίδας και σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης ανάλογα με τις συνθήκες. Ο κίνδυνος ατυχήματος μειώνεται, οι επιβάτες και οι οδηγοί των άλλων οχημάτων που συμμετέχουν στην κυκλοφορία προστατεύονται αποτελεσματικά. Έτσι, φτάνετε στον προορισμό σας ξέγνοιαστα και με ασφάλεια. Ακόμη και στις πιο ακραίες περιπτώσεις ανάγκης, το αυτοκίνητό σας μεριμνά για την ασφάλειά σας. Εάν δεν μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση για λόγους υγείας και έχετε ενεργοποιημένο το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης, η Mercedes σας, αφού σας προειδοποιήσει, επιβραδύνει, αρχικά ήπια και έπειτα με αυξανόμενη ένταση μέχρι να ακινητοποιηθεί, ενεργοποιώντας το σύστημα alarm.

Πλευρικός παλμός συστήματος PRE-SAFE – Μπορεί να προετοιμάζει εσάς και τον συνοδηγό σας για πλευρική σύγκρουση, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού. Το σύστημα μπορεί να σας μετατοπίζει προς το κέντρο του αυτοκινήτου μακριά από την πλευρά σύγκρουσης, επιδρώντας προστατευτικά σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Ενεργή υποβοήθηση πέδησης με λειτουργία διασταύρωσης – Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης σάς βοηθά να αποφεύγετε συγκρούσεις και ατυχήματα με πεζούς. Σας προειδοποιεί για την απόσταση και το ενδεχόμενο σύγκρουσης και, επιπλέον, σας προσφέρει ενίσχυση δύναμης πέδησης ανάλογα με την κατάσταση. Εάν χρειαστεί, το σύστημα ενεργοποιεί αυτόνομα την πέδηση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, σας προειδοποιεί οπτικοακουστικά για τυχόν ατυχήματα με διερχόμενα οχήματα.

Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας – Σας επαναφέρει στον σωστό δρόμο. Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας μπορεί να σας προειδοποιεί με μια δόνηση στο τιμόνι, εάν πατήσετε κατά λάθος σε διαγράμμιση. Επιπλέον, σε επικίνδυνες καταστάσεις, το σύστημα μπορεί να επεμβαίνει ενεργά με πέδηση στη μία πλευρά και να σας επαναφέρει στη λωρίδα.

Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας – Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας ελέγχει για εσάς την κατάσταση, ειδικά μόλις ανάψετε τα φλας. Έτσι, το σύστημα μπορεί να σας προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά για πλευρικές συγκρούσεις με άλλα οχήματα που βρίσκονται στη νεκρή γωνία ορατότητας. Το σύστημα παραμένει σε ετοιμότητα και μετά τη διαδρομή, ώστε να σας προειδοποιεί αν ανοίξετε την πόρτα σε λάθος στιγμή.

Σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής ορατότητας Plus – Το σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής ορατότητας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στο σκοτάδι. Έτσι, μπορείτε να αναγνωρίζετε έγκαιρα τυχόν εμπόδια στον δρόμο, όπως οχήματα με βλάβη ή εμπορεύματα που έχουν πέσει στο οδόστρωμα. Το σύστημα μπορεί επίσης να σας προειδοποιεί για την παρουσία πεζών ή μεγάλων ζώων στην περιοχή κινδύνου με επισημάνσεις στην οθόνη.

Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° – Η καλύτερη υπηρεσία στάθμευσης στο αυτοκίνητο. Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με κάμερα 360° διευκολύνει την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, καθώς και την είσοδο και έξοδο από θέσεις στάθμευσης. Χάρη στην περιμετρική ορατότητα, σταθμεύετε εύκολα μόνοι σας ή εναλλακτικά, το σύστημα σταθμεύει αυτόματα το αυτοκίνητο, χωρίς να σας δημιουργείται κανένα άγχος. Οι εύκολα κατανοητές, οπτικοακουστικές οδηγίες μπορούν να σας βοηθούν να αποφεύγετε ζημιές ή φθορές κατά τη στάθμευση και τους ελιγμούς. Χάρη στη σαφή προβολή της περιοχής γύρω από τη θέση στάθμευσης, καθώς και τις πρακτικές βοηθητικές γραμμές, μπορείτε να εκτιμάτε καλύτερα τη διαδρομή, το πλάτος του αυτοκινήτου και τις αποστάσεις από αντικείμενα.

MULTIBEAM LED – Για τέλεια ορατότητα, οι προσαρμοζόμενοι προβολείς MULTIBEAM LED αντιδρούν εξαιρετικά γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες του δρόμου και της κίνησης με ξεχωριστά ελεγχόμενα LED. Ο μερικός φωτισμός μεγάλης σκάλας δεν θαμπώνει τους άλλους οδηγούς. Ο φωτισμός αλλαγής κατεύθυνσης και στροφών φωτίζει ιδανικά το πεδίο ορατότητας.

E-ACTIVE BODY CONTROL – Κυρίαρχη αίσθηση οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Το E-ACTIVE BODY CONTROL συνδυάζει άνεση, ακρίβεια και δυναμική, με μοναδικά χαρακτηριστικά οδήγησης εκτός δρόμου. Βιώστε την κορυφαία εμπειρία αντιστάθμισης κλίσεων και κραδασμών που προσφέρει μια σύγχρονη, πλήρως ενεργή ανάρτηση. Εντός και εκτός δρόμου. Σε καλές ή κακές συνθήκες οδήγησης.

Όπως και να έχει, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες οδήγησης, όλα τα παραπάνω που μαρτυρούν την τεχνολογική υπεροχή της Mercedes-Benz, θα σας οδηγήσουν ευχάριστα και με ασφάλεια στον προορισμό σας.

