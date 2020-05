Μία μουσική λίστα στο Spotify εξαιρετικά αφιερωμένη στο «The Last Dance»

Είναι το ντοκιμαντέρ της χρονιάς και αποτελεί μία ιεροτελεστία για όλους μας. Κάθε Δευτέρα απολαμβάνουμε δύο νέα επεισόδια από το «The Last Dance» που είναι αφιερωμένο στον Michael Jordan και τους Chicago Bulls των 90s. Έπειτα μετράμε αντίστροφα, όπως ακριβώς στην καραντίνα, για την επόμενη Δευτέρα όπου θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα δύο. Ο «Τελευταίος Χορός» των ταύρων του Σικάγο είναι μία υπενθύμιση των παιδικών χρόνων της γενιάς των millennials και το καλύτερο παράδειγμα για τη νέα γενιά ώστε να καταλάβουν γιατί ο MJ θεωρείται χωρίς αμφιβολία ο GOAT.

Τα πάντα σε αυτό το ντοκιμαντέρ έχουν δεθεί μεταξύ τους μαεστρικά. Κάθε προσωπικότητα και μία ξεχωριστή ιστορία. Μάλιστα δεν γίνεται να μην ανατριχιάσεις όταν ακούς το Theme Song των Chicago Bulls. Να μην σου έρθουν αναμνήσεις από εκείνα τα χρόνια και να βυθιστείς σε αυτόν τον μαγικό κόσμο.

Το Netflix σε συνεργασία με το ESPN και το Spotify αποφάσισαν να δώσουν ένα ξεχωριστό μουσικό χρώμα αναφορικά με το ντοκιμαντέρ. Δημιούργησαν μία λίστα τραγουδιών στο Spotify που περιλαμβάνει το «Sirius» από τους Alan Parsons Project (ο Ύμνος των Bulls), το «Jumpman» του Drake και του Future και το «Victory» των Diddy, The Notorious BIG και Busta Rhymes. Μάλιστα, η λίστα αναπαραγωγής podcast με τίτλο «After The Last Dance», παρουσιάζει επεισόδια που εστιάζουν στον Michael Jordan και την κληρονομιά του.

«Πρόκειται για μία μνημειώδης ομαδική προσπάθεια. Το κύριο μέλημά μας ήταν να αφήσουμε τα τραγούδια να πουν την ιστορία του κάθε επεισοδίου αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι που οι θαυμαστές έχουν ανταποκριθεί αυτόνομα στην λίστα», ανέφερε ο Rudy Chung, υπεύθυνος για το τελικό αποτέλεσμα της λίστας.

«Είναι τιμή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το Netflix και το ESPN για την επιμέλεια μίας λίστας που υποστηρίζει αυτήν την σειρά», πρόσθεσε ο Creative Director και επικεφαλής της Urban Music στο Spotify, Carl Chery. «Η λίστα έρχεται σε συνδυασμό με τα επεισόδια, ως μία ωδή στη μουσική που καθόρισε τα 90s. Από το hip-hop στο ροκ και την R&B, τα κομμάτια επιμελήθηκαν για να ανακαλύψουν και να αναδείξουν την κουλτούρα αυτής της σημαντικής εποχής. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε συμβάλει ώστε να φέρουμε ένα αθλητικό κοινό δίπλα στη μουσική, κατά την διάρκεια μίας εποχής που χρειαζόμαστε μία δόση αθλητικού περιεχομένου περισσότερο από ποτέ».

Πηγή: playboy.gr