Μπόρις Τζόνσον: Πώς περνάει το χρόνο του στο νοσκομείο

Σε κανονικό κρεβάτι του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε μετά την προσβολή του από κορωνοϊό, συνεχίζει τη νοσηλεία του ο Μπόρις Τζόνσον βλέποντας ταινίες, παίζοντας παιχνίδια και επικοινωνόντας με τη μνηστή του.

Ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει και τις μικρές σε διάρκεια βόλτες ανάμεσα σε περιόδους ξεκούρασης στο πλαίσιο της φροντίδας που λαμβάνει προκειμένου να επανέλθει.

Κατά την ίδια διαρροή ο Μπόρις Τζόνσον έχει μιλήσει με τους γιατρούς του τους οποίους ευχαρίστησε, όπως και όλη την ομάδα που ανέλαβε τη φροντίδα του «και οι σκέψεις του είναι στο πλευρό όλων όσοι έχουν επηρεαστεί από αυτή την απίστευτη περιπέτεια».

Ανάμεσα στις ταινίες που έχει δει μέχρι στιγμής ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι, σύμφωνα με το Sky News, το Withnail And I, και η τριλογία του Lord Of The Rings trilogy ενώ από τα παιχνίδια συνήθως επιλέγει να λύσει sudoku.

Από την πλευρά της η Daily Mail μεταδίδει ότι η μνηστή του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι Σίμοντς έχει στείλει στον Βρετανό πρωθυπουργό εικόνες από τα υπερηχογραφήματα του αγέννητου παιδιού τους το οποίο αναμένεται να έρθει στη ζωή σε λίγες εβδομάδες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η Σίμοντς έχει στείλει και ένα γράμμα στον σύντροφό της τον οποίο έχει να συναντήσει από κοντά από τις 27 Μαρτίου.