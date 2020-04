Η νέα συλλογή Playboy x Missguided είναι αφιερωμένη στην γυναικεία ενδυνάμωση

Η συνεργασία του Playboy με την Missguided δεν είναι πρόσφατο νέο. Τα δύο brands έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχία και θέλουν να συνεχίσουν να βάζουν την δική τους ταυτότητα στον χώρο της μόδας. Αυτήν την Άνοιξη, λοιπόν, αποφάσισαν να συνεργαστούν σε μία συλλογή διαφορετική από τις όσες έχουμε συνηθίσει.

Η Playboy x Missguided Spring 2020 συλλογή συμπεριλαμβάνει νέα σχέδια και επανακυκλοφορίες παλαιών αγαπημένων σχεδίων με μία συγκεκριμένη αποστολή: Την γυναικεία ενδυνάμωση.

«Οι πελάτες της Missguided παίρνουν τον έλεγχο για το τι θα φοράνε και το πως θα μοιάζουν», αναφέρει στο Playboy η ιδρύτρια της εταιρείας. «Οτιδήποτε κάνουμε ως brand, έχει στο επίκεντρο αυτή τη φιλοσοφία».

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι Playmates που δείχνουν να συμφωνούν με αυτή τη φιλοσοφία. Στην πραγματικότητα, αρκετά μέλη της αδελφότητας των Playmates απέδειξαν την αγάπη τους για την καμπάνια, βοηθώντας στο λανσάρισμα. Οι Raquel Pomplun (Playmate of the Year 2013), Alana Campos (Playmate Σεπτεμβρίου 2012), Stephanie Branton (Playmate Σεπτεμβρίου 2014). Ashley Doris (Playmate Μαρτίου 2013), Monica Sims (Playmate Σεπτεμβρίου 2015) και Jordan Emanuel (Playmate of the Year 2019) έβαλαν το χεράκι τους στην δημιουργία και έστειλαν φωτογραφίες με τις δικές τους επιλογές.

Ωστόσο εκτός από το να ποζάρουν με τα αγαπημένα τους outfit και να μοιραστούν τα αποτελέσματα στα κανάλια τους στα social media, οι Playmates μίλησαν για τα κίνητρα πίσω από αυτή τη προσπάθεια. Ερωτώμενη για το τι προσπαθεί να κάνει μέσω του προσωπικού της λογαριασμού, η Raquel Pomplun εξήγησε ότι ελπίζει να ενθαρρύνει τις γυναίκες σχετικά με την σεξουαλικότητά τους.

«Είναι αρκετά σημαντικό για εμάς τις γυναίκες, να κατανοήσουμε ότι έχουμε τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες», τονίζει. «Είναι οκ να θέλουμε απαντήσεις σε πολλά ζητήματα, είναι οκ να έχουμε προτιμήσεις, είναι οκ να είμαστε περίεργες και είναι οκ να θέλουμε κάτι να το επιτηζούμε». Δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο.