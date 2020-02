Netflix: Οι ταινίες και οι σειρές που αφαιρέσαμε μετά από απαίτηση κυβερνήσεων (λίστα)

Στη δημοσιότητα έδωσε η πασίγνωστη συνδρομητική πλατφόρμα του Netflix, τη λίστα με τις ταινίες και τις σειρές που αναγκάστηκε να αφαιρέσει σε συγκεκριμένες χώρες του πλανήτη, μετά από απαίτηση κυβερνήσεων.

Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται διάσημες ταινίες, όπως το «Full Metal Jacket» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το οποίο απαγορεύτηκε στο Βιετνάμ, αλλά και το «Ο τελευταίος πειρασμός» του Μάρτιν Σκορσέζε, το οποίο απαγορεύτηκε στη Σιγκαπούρη, καθώς και σειρές, όπως το «Patriot Act with Hasan Minhaj» που αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα στην Σαουδική Αραβία.

Στην ανακοίνωση του Netflix αναφέρονται τα εξής:

«Φροντίζουμε να παρέχουμε στους δημιουργούς την δυνατότητα να αγγίξουν ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο ανά τον πλανήτη. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως υποχρεωνόμαστε να απομακρύνουμε κάποιους τίτλους από το πρόγραμμά μας εξαιτίας των πιέσεων που δεχόμαστε από κυβερνητικούς φορείς συγκεκριμένων κρατών».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, το Netflix παραδέχθηκε ότι «εξαναγκάστηκε να αφαιρέσει συγκεκριμένους τίτλους ή μεμονωμένα επεισόδια σε συγκεκριμένες χώρες μετά από απαίτηση κυβερνήσεων».

Για παράδειγμα, η δανέζικη αστυνομική σειρά «The Bridge» αφαιρέθηκε από τη streaming πλατφόρμα το 2015 στη Νέα Ζηλανδία, καθώς θεωρήθηκε «απαράδεκτη», ενώ η πολεμική ταινία του Κιούμπρικ, «Full Metal Jacket», κατέβηκε από την πλατφόρμα στο Βιετνάμ μετά από απαίτηση της κυβέρνησης.

Αφαιρέθηκε επίσης στη Γερμανία και η κλασική ταινία τρόμου «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών» (Night of the Living Dead), ενώ το «Ο τελευταίος πειρασμός» (The Last Temptation of Christ) του Μάρτιν Σκορτζέζε δεν υπάρχει στο Netflix της Σιγκαπούρης, μαζί με τρία ακόμα προγράμματα μαγειρικής με κάνναβη που απαγορεύτηκαν, καθώς η κάνναβη είναι παράνομη στη χώρα.

Το ντοκιμαντέρ «The Bridge» αφαιρέθηκε επίσης από το Netflix της Νέας Ζηλανδίας, μετά από σχετικό κυβερνητικό αίτημα το 2015.

Η Κινέζικη Κυβέρνηση απαγόρευσε πριν από λίγους μήνες, την προβολή της ενήλικης σειράς κινουμένων σχεδίων «South Park» μετά την προβολή του επεισοδίου «Band in China«, στο οποίο ο Randy Marsh προσπαθεί να πουλήσει «Tegridy Farms» (είδος μαριχουάνας) στην Κίνα και φυλακίζεται. Το συγκεκριμένο επεισόδιο φέρεται να ασκεί κριτική στην έλλειψη ελευθερίας λόγου.

Η λίστα με τα «κομμένα» προγράμματα του Netflix σε διάφορες χώρες:

2015: Η Νέα Ζηλανδία ζήτησε την αφαίρεση του «The Bridge».

2017: Το Βιετνάμ ζήτησε την αφαίρεση του «Full Metal Jacket».

2017: Η Γερμανία ζήτησε την αφαίρεση του «Night of the Living Dead».

2018: Η Σιγκαπούρη ζήτησε την αφαίρεση των προγραμμάτων «Cooking on High«, «The Legend of 420», και «Disjointed».

2019: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε την αφαίρεση του επεισοδίου με τίτλο «Saudi Arabia» από την σειρά «Patriot Act» του Hasan Minhaj.

2019: Η Σιγκαπούρη ζήτησε την αφαίρεση του «The Last Temptation of Christ».

2020: Στη Σιγκαπούρη αφαιρέθηκε το «The Last Hangover».