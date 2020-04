New York Times: Αυτοκτόνησε διευθύντρια ΜΕΘ που κούραρε ασθενείς με κορωνοϊό

Μια διακεκριμένη γιατρός στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά του κορωνοϊού, αυτοκτόνησε, όπως αναφέρεται στους New York Times.

Η δρ Λόρνα Μπριν, η οποία ήταν διευθύντρια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο New York-Presbyterian Allen, στο Μανχάταν, κατέληξε από αυτοτραυματισμό την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο πατέρας της 49χρονης, δρ. Φίλιπ Μπριν, δήλωσε στην εφημερίδα New York Times: «Προσπάθησε να κάνει την δουλειά της και αυτό την σκότωσε».

Η Νέα Υόρκη έχει καταγράψει 17.500 από τους 56.000 θανάτους στις ΗΠΑ.

Ο δρ Μπριν είπε ακόμη ότι η κόρη του δεν είχε ιστορικό ψυχολογικών προβλημάτων.

Πέθανε στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια, όπου διέμενε με την οικογένειά της.

Στη διάρκεια της εργασίας της η ίδια η Λόρνα Μπριν είχε μολυνθεί από τον κορωνοϊό, αλλά έπειτα από μιάμιση εβδομάδα ανάρρωσης επέστρεψε στη δουλειά της, πρόσθεσε ο πατέρας της.

Το νοσοκομείο την έστειλε πάλι στο σπίτι της, προτού “παρέμβει” η οικογένειά της και την πάρει μαζί της στο Σάρλοτσβιλ, σημείωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία φορά που μίλησαν του είχε φανεί “απόμακρη” και του είχε πει ότι ασθενείς με την Covid-19 πέθαιναν πριν ακόμη μεταφερθούν από το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δεκάδες ασθενείς με την νόσο έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο αυτό του Μανχάταν που διαθέτει 200 κλίνες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δρ Λόρνα Μπριν ήταν θρησκευόμενη χριστιανή με στενούς δεσμούς με την οικογένειά της. Δεινή σκιέρ και λάτρης του χορού σάλσα, εργαζόταν εθελοντικά μία φορά την εβδομάδα σε έναν οίκο ευγηρίας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έπειτα από ένα τηλεφώνημα για βοήθεια που δέχτηκε στις 26 Απριλίου η δρ. Μπριν μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο “όπου αργότερα κατέληξε έπειτα από αυτοτραυματισμό της”.

Η επικεφαλής της αστυνομίας Ράσαλ Μπράκνεϊ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: “Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής του τομέα υγείας και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία πρώτων βοηθειών δεν έχουν ανοσία στις ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις της παρούσας πανδημίας. Σε καθημερινή βάση οι επαγγελματίες αυτοί εργάζονται κάτω από τις πιο στρεσογόνες συνθήκες και ο κορωνοϊός έχει προσθέσει μεγαλύτερο στρες”.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει καταγράψει σχεδόν το ένα τρίτο από τα περίπου ένα εκατομμύριο επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού.

New York Times: Top E.R. Doctor Who Treated Virus Patients Dies by Suicide

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής