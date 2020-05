New Yorker: Μόνο η γενιά του ’90 θα θυμάται την κανονικότητα

Άραγε μετά την πανδημία ποια γενιά θα θυμάται τι είχαμε ζήσει στην προ- κορωνοϊού εποχή. Η γενιά των 90s είναι μία από αυτές και εδώ είναι μία χούφτα πράγματα που δεν θα καταλάβει κανείς που δεν ανήκει στην γενιά του ‘90.

Prostars

Το prostars ήταν ένα καρτούν που έπαιζε κάθε Σάββατο πρωί στο NBC το 1991, στο οποίο οι πιο διάσημοι αθλητές της εποχής – ο Τζάκσον, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Γουέιν Γκρέτσκυ – πολεμούσαν το έγκλημα. Είναι τρελό να πιστεύουμε ότι υπήρχαν ποτέ αθλήματα.

Ταξιδιωτικά γραφεία

Για να πας τότε εκείνο το ταξίδι στο Club Med, οι γονείς σας έπρεπε να πάνε αυτοπροσώπως σε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα αντί να κάνουν online κράτηση. Σήμερα, κανείς δεν πηγαίνει πουθενά.

“Friends”

Το “Friends”, μια από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές στην τηλεόραση, ήταν τόσο ρεαλιστικό. Οι χαρακτήρες ζούσαν σε γιγαντιαία διαμερίσματα στα οποία μπήκαν και βγήκαν χωρίς μάσκες. βρίσκονταν πάντα στο Central Perk, ένα δημόσιο καφενείο όπου συγκεντρώνονταν εκατοστά ο ένας από τον άλλο σε έναν καναπέ, ενώ η Ρέιτσελ είχε κούρεμα. Και ας μην επεκταθούμε στο γέλιο που είχε η σειρά – μόνο τα παιδιά της δεκαετίας του ’90 μπορούν να θυμηθούν τη διασκέδαση.

Φίλοι

Υπήρχαν φίλοι με τους οποίους κάνατε παρέα

Dunkaroos

“Δεν τρώτε μόνο τα Dunkaroos σας!” Πλένετε επίσης τα χέρια σας πρώτα, μετά πλένετε τα χέρια σας ξανά όταν νομίζετε ότι ίσως χάσατε ένα βήμα, στη συνέχεια πλύνετε τα χέρια σας για τρίτη φορά και τελικά εγκαταλείπετε χωρίς να φάτε καθόλου τα Dunkaroos σας. Αντ ‘αυτού, κρύβεστε κάτω από τα καλύμματα και περιμένετε για ύπνο. Δεν είσαι ποτέ ήρεμος πια, αλλά μερικές φορές κοιμάσαι.

’NSync, Britney Spears, and Limp Bizkit

Κλείστε τα μάτια σας και θυμηθείτε τότε που πήγατε στο δισκοπωλείο για να πάρετε το αγαπημένο σας νέο CD. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι κάποτε πηγαίναμε στα δισκοπωλεία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.

The Wall

Φυσικά, το πιο όμορφο κατάστημα δίσκων στο εμπορικό κέντρο ήταν το Wall, με τη λεγόμενη Εγγύηση Μουσικής Ζωής. Τα παιδιά σήμερα δεν θα πίστευαν ποτέ ότι οτιδήποτε σε αυτήν τη ζωή είναι εγγυημένο.

The Mall

To εμπορικό κέντρο ήταν ένας χώρος που οι άνθρωποι έκαναν ψώνια μεταξύ άλλων πιθανών φορέων μικροβίων.

Tamagotchi

Θυμηθείτε που προσπαθούσατε να βάλετε κρυφά μέσα στο σχολείο αυτά τα ψηφιακά ζώα, και πόσο θυμωμένοι ήταν οι δάσκαλοι όταν η οθόνη διασπούσε την προσοχή της τάξης. Το 2020, κάθε μαθητής είναι ένα avatar σε μία μικρή οθόνη και είναι δύσκολο να φανταστείς ότι αυτό ένα υπεύθυνο άτομο θα φέρει οποιουδήποτε είδος σε αυτό το σκληρό κόσμο.

Reebok Pumps

Είχε αυτή η αντλία κάποια λειτουργία στο συγκεκριμένο παπούτσι;

Ελπίδες και όνειρα

Συνήθιζες να πιστεύεις ότι οι συνθήκες μπορεί όχι μόνο να συνεχίσουν να είναι ικανοποιητικές αλλά και να βελτιωθούν στο μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αισθανθήκατε ακόμη και αρκετά άνετα για να επιδιώξετε να πετύχετε «στόχους» και να επιθυμείτε συγκεκριμένες βελτιώσεις στη ζωή σας. Δοκιμάστε να το εξηγήσετε σε ένα Zoomer!

New Yorker: Only Nineties Kids Will Remember the Way Things Used to Be

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής