New Yorker: Θα μπορούσε γυναίκα να αναλάβει τα ηνία της Βόρειας Κορέας;

Η συμβατική σοφία είναι ότι μια γυναίκα δεν θα μπορούσε ποτέ να ανέβει στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, μια χώρα που έχει κολλήσει σε μια στρεβλωμένη εποχή με οπισθοδρομικές μόδες, κομμωτήρια, μουσική και κοινωνικά ήθη. Ένας τοξικός συνδυασμός Κομφουκιανισμού και ολοκληρωτισμού εγγυάται τις γυναίκες στους συζύγους τους, στα πεθερικά τους και, τελικά, σε ένα καθεστώς που κυριαρχείται από άνδρες.

Από το 1948, η Βόρεια Κορέα κυβερνάται από τρεις άντρες – τον ιδρυτή, τον γιο του και τον εγγονό του – αλλά, ωστόσο, είναι πλέον πιθανό ο τέταρτος άντρας να είναι γυναίκα. Αυτό συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με αναφορές ότι ο Κιμ Τζονγκ Ον δεν είναι καλά στην υγεία του, ο πιο προφανής διάδοχος είναι η αδερφή του, ο Kim Yo Jong.

Ο Kim Jong Un ήταν μια δεν έχει εμφανιστεί σε τελετές όπως τα γενέθλια του παππού του, στις 15 Απριλίου – την πιο σημαντική γιορτή στο ημερολόγιο της Βόρειας Κορέας και ένα γεγονός που δεν έχασε ποτέ από τότε που έγινε ηγέτης, το 2011. Ακόμη, είχε προγραμματιστεί μία σειρά δοκιμών πυραύλων που συνέπεσε μαζί με την αργία που όμως ο ίδιος απουσίαζε και από εκεί.

Πριν από λίγες μέρες, το CNN ανέφερε ότι βρισκόταν σε «σοβαρό κίνδυνο», αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση (ισχυρισμός που επαναλήφθηκε από μια έκθεση από ένα ιαπωνικό περιοδικό το Σάββατο που ισχυρίστηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός μετά από μια αποτυχημένη επέμβαση για να εισαγάγει ένα stent), ενώ η Daily NK, μια σεβαστή διαδικτυακή εφημερίδα που εδρεύει στη Σεούλ, δήλωσε ότι αναρρώνει μετά από καρδιαγγειακή επέμβαση.

Στο παρασκήνιο αυτής της κατάστασης είναι η κρίση του κορωνοϊού. Αν και η Βόρεια Κορέα ισχυρίζεται αδικαιολόγητα ότι δεν έχει κρούσματα, η απειλή της μετάδοσης θα μπορούσε να είναι ένας λόγος που ο Κιμ δεν εμφανίστηκε δημόσια.

Η Kim Yo Jong είναι το νεότερο γνωστό εγγόνι του Kim Il Sung, που μεταφέρει αυτό που οι Βορειοκορεάτες εκτιμούν ως καθαρή γραμμή αίματος που προήλθε από το όρος Paektu, ένα ηφαίστειο στα σύνορα με την Κίνα, που είναι η μυθική γενέτειρα του λαού της Κορέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η αγαπημένη κόρη του πατέρα της, Kim Jong Il, ο οποίος κυβέρνησε από το 1994 μέχρι το θάνατό του, το 2011, και η οποία, σύμφωνα με έναν πρώην Ρώσο αξιωματούχο, Konstantin Pulikovsky, μπορεί να είχε μια πιο διαφωτισμένη στάση απέναντι στις γυναίκες από μερικές από τις Ελίτ της Βόρειας Κορέας.

Αν δει κανείς το οικογενειακό δέντρο της δυναστείας, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί Kims, αρσενικά και θηλυκά, αλλά πολλοί έχουν εξοριστεί ή εκκαθαριστεί ή χειρότερα. Η Γιο Γιονγκ δεν τράβηξε μεγάλη προσοχή μέχρι την πομπή της κηδείας του Κιμ Γιονγκ Ιλ, στην Πιονγκγιάνγκ, στις 28 Δεκεμβρίου 2011.

Μια χλωμή, λεπτή, σχεδόν αδιάφορη φιγούρα. Στη συνέχεια άρχισε να εμφανίζεται στα επίσημα βίντεο, μεταβαίνοντας σταδιακά από το φόντο στο κεντρικό πλάνο.

Σε αντίθεση με τη σύζυγο του Kim Jong Un, τη λαμπερή Ri Sol Ju, η Yo Jong εμφανίζεται δημόσια φορώντας τα παπούτσια με τακούνια και σκούρα κοστούμια. Την έχουμε συχνά δει σε συναντήσεις να κουβαλούν δώρα, να παίρνουν σημειώσεις ή να παίρνουν στυλό για τον αδερφό της.

Η επίσημη ιδιότητα της Κιμ Γιο Γιονγκ είναι αντιπρόεδρος του Εργατικού Κόμματος στο Τμήμα Προπαγάνδας και Αναταραχών. Το τμήμα, το οποίο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τη λογοκρισία στη Βόρεια Κορέα. Τον Απρίλιο, διορίστηκε εκ νέου ως εναλλακτικό μέλος του ισχυρού οργάνου λήψης αποφάσεων, του Politboro της Κεντρικής Επιτροπής. Στο παρελθόν είχε απομακρυνθεί από την επιτροπή, πιθανώς ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της συνόδου κορυφής του Βιετνάμ, σύμφωνα με το NK News που εδρεύει στη Σεούλ.

Όπως και άλλα μέλη της άρχουσας οικογένειας, ο Γιο Τζονγκ είναι ταυτόχρονα μια πολύ δημόσια προσωπικότητα και κρυπτογράφος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πιονγκγιάνγκ αλλά πιστεύεται ότι πήγε σχολείο τουλάχιστον για τα τέσσερα χρόνια του δημοτικού στην Ελβετία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα North Korea Leadership Watch. Είναι παντρεμένη με τον Τσόε Σονγκ, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο γιος του Τσόε Ριόνγκ Χάε ενός εκ των πιο ισχυρών αξιωματούχων στην ιεραρχία της ηγεσίας της Βορείου Κορέας.

Όσον αφορά την εκπαίδευση και τα προσόντα της, πιστεύεται ότι επέστρεψε στην Ευρώπη για τις σπουδές της. Αργότερα απέκτησε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Kim Il Sung, είτε στη μηχανική είτε στην επιστήμη των υπολογιστών. Εάν, στην πραγματικότητα, είναι έτοιμη να είναι ο επόμενος ηγέτης, θα πρέπει να περιμένει κανείς να δει τους προπαγανδιστές της Βόρειας Κορέας να δρουν βιαστικά επαινώντας την διάνοια της, το χαρακτήρα και τα επιτευγμάτων της.

Η συμβολή των πρόσφατων γεγονότων μπορεί να αφήσει τους Βόρειους Κορεάτες με μικρό περιθώριο επιλογής σχετικά με τον επόμενο ηγέτη από την δυναστεία των Kim. Μεταξύ των ενήλικων ανδρών στην οικογένεια, ο Kim Pyong Il, ημι-αδελφός του Kim Jong Il, πέρασε τρεις δεκαετίες στην Ευρώπη ως διπλωμάτης στην ημι-εξορία. Αν και επέστρεψε στην Πιονγκγιάνγκ πέρυσι, μπορεί να θεωρηθεί αντίπαλος της τρέχουσας γραμμής.

Ο ίδιος ο Kim Jong Un έχει παιδιά: η μεγαλύτερη του, μια κόρη, είναι περίπου οκτώ. ο γιος του είναι νεότερος. και μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο παιδί. Ο μεγαλύτερος αδερφός του Jong Un, Kim Jong Chol, γνωστός ως φαν του ροκ-ρολ που κάποτε προσπάθησε να προσκαλέσει τον Eric Clapton στην Πιονγκγιάνγκ, αναφέρεται ότι έχει ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, και απορρίφθηκε από τον πατέρα του. Έτσι λοιπόν από ότι φαίνεται η Βόρεια Κορέα θα αποκτήσει την πρώτη γυναίκα στο τιμόνι της.

New Yorker: In North Korea, the Fourth Man Could Be a Woman

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής