New Yorker: Βασική προτεραιότητα η αποφυγή μόλυνσης των ιατρών από κορωνοϊό

Το μήνυμα που αναπαράγεται από τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο είναι πλέον πεντακάθαρο: Μείνετε Σπίτι. Σε αυτή την πρώιμη φάση της πανδημίας του κοροναϊού, με μη ανιχνευμένες περιπτώσεις που επιταχύνουν τη μετάδοση ακόμη και ως ράμπες ελέγχου, αυτό είναι κρίσιμο.

Προφανώς, η βασικότερη ομάδα των εργαζομένων που ρισκάρουν την ζωή του κάθε μέρα ερχόμενοι σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι οι ιατροί, εκείνοι που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει κίνδυνος για την υγεία τους. Πώς μπορούμε όμως την ομάδα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης να την προστατεύσουμε από την ασθένεια;

Σε αυτό το σημείο άξιο αναφοράς είναι ότι στο ξέσπασμα του ιού στο Wuhan, δεκατρείς εκατοντάδες εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μολύνθηκαν, και φυσικά η πιθανότητα μόλυνσής τους ήταν περισσότερο από τριπλάσια του γενικού πληθυσμού.

Φυσικά το Γουχάν έλαβε δρακόντεια μέτρα για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς τους στέγαζαν μακριά από τις οικογένειές τους, ενώ φορούσαν προστατευτικά εργαλεία πλήρους σώματος, όπως γυαλιά, πλήρες κάλυμμα κεφαλής, μάσκες φιλτραρίσματος σωματιδίων N95 και κοστούμια τύπου hazmat.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να φορούν τακτικές χειρουργικές μάσκες για όλες τις αλληλεπιδράσεις των ασθενών, να χρησιμοποιούν γάντια και σωστή υγιεινή χεριών και να απολυμαίνουν όλες τις επιφάνειες μεταξύ των ασθενών.

Οι ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα ή εκθέσεις διαχωρίζονται από τον υπόλοιπο πληθυσμό ασθενών και αντιμετωπίζονται -όπου είναι δυνατό- σε ξεχωριστούς χώρους αναπνευστικής και κλινικής, σε ξεχωριστές θέσεις, με ξεχωριστές ομάδες. οι γιατροί και οι ασθενείς μένουν έξι μέτρα μακριά, εκτός από τις εξετάσεις.

Το γεγονός ότι αυτά τα μέτρα κατάφεραν να εξομαλύνουν την καμπύλη του covid-19 έχει κάποιες ελπιδοφόρες συνέπειες. Το ένα είναι ότι αυτός ο κοροναϊός, παρόλο που φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικός από τη γρίπη, εξακολουθεί να μπορεί κάθε κράτος να τη διαχειριστεί με το πρότυπο βιβλίο δημόσιας υγείας: κοινωνική απομάκρυνση, βασική υγιεινή χεριών και καθαρισμός, στοχευμένη απομόνωση και καραντίνα των ασθενών (εκθέσεις, δοκιμές, προσωπικό, θάλαμοι) και συντονισμένες, ενιαίες δημόσιες επικοινωνίες με σαφείς, διαφανείς, ενημερωμένες οδηγίες και δεδομένα.

Οι παράγοντες που φαίνεται να είναι σημαντικοί για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τη νόσο έχουν εξασφαλίσει σχολαστική υγιεινή των χεριών και καθαρισμό. περιορίζοντας τις κλινικές και τα νοσοκομεία στις απαραίτητες επισκέψεις ασθενών. μετατοπίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερη προσοχή σε εικονικά κανάλια (όπως τηλέφωνο και βίντεο). και εφαρμόζοντας πρότυπες προφυλάξεις σταγονιδίων (χειρουργική μάσκα, γάντια και φόρεμα) με αναπνευστικούς ασθενείς.

Για όσους δεν μπορούν να μείνουν σπίτι, το μάθημα είναι ότι είναι εφικτό να εργάζεστε και να παραμένετε χωρίς κοροναϊό, παρά τους κινδύνους. Στη Νότια Κορέα, η επιτυχία της μαζικής δοκιμασίας για τη συγκράτηση της εξάπλωσης της νόσου έχει εγείρει το ενδεχόμενο οι ασυμπτωματικοί φορείς να προκαλέσουν εστίες.

Αλλά μια άλλη επίδραση της εμπειρίας στη Σιγκαπούρη και στο Χονγκ Κονγκ είναι ότι αυτές οι ουσιαστικά αόρατες περιπτώσεις του κοροναϊού μπορεί να μην οδηγούν σε πολλές σοβαρές λοιμώξεις που έχουν προβάλει ορισμένοι επιστήμονες.

Υπάρχουν ορισμένες πιθανές εξηγήσεις γι ‘αυτό. Το ένα είναι ότι πραγματικά ασυμπτωματικές περιπτώσεις-άνθρωποι που δεν αναπτύσσουν ποτέ συμπτώματα που θα έδιναν την εκτίμησή τους- μπορεί να είναι λιγότερο συχνές από ό, τι φοβούνται.

Οι περισσότεροι δεν είχαν συμπτώματα κατά το χρόνο των εξετάσεων, αλλά αποδείχθηκαν προ-συμπτωματικοί: σε αρκετές ημέρες, ανέπτυξαν αναγνωρίσιμα σημάδια της νόσου. Μόλις δεκαοκτώ τοις εκατό ήταν επίμονα ασυμπτωματικοί.

