Ντόναλντ Τραμπ: «Μάθαμε να ζούμε με τη γρίπη, όπως μαθαίνουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό»

Στην προσφιλή του συνήθεια των αναρτήσεων και των τοποθετήσεων μέσω Twiter επανήλθε τα ξημερώμα της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έκανε τρεις αναρτήσεις μέσα σε διάστημα 23 λεπτών με τις δύο να αφορούν τον Τζο Μπάιντεν και την τρίτη να αφορά τον κορωνοϊό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γράφει για τον κορωνοϊό ότι «είναι πολύ λιγότερο φονικός σε ορισμένους πληθυσμούς» προσθέτοντας ότι δεν μπορεί η Αμερική «να κλείσει» λόγω της πανδημίας. «Όχι, μάθαμε να ζούμε με τη γρίπη, όπως μαθαίνουμε να ζούμε με τον κορωνοϊό» γράφει ο Τραμπ.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Στις άλλες δύο αναρτήσεις ο Τραμπ επιτίθεται στον αντίπαλό του των Δημοκρατικών από τη μια για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση και από την άλλη για παρεμβάσεις στην σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, μάλιστα, κλείνει και τις δύο αναρτήσεις που αφορούν τον Μπάιντεν με την ατάκα «πηγαίντε και ψηφίστε».

Biden and Democrats just clarified the fact that they are fully in favor of (very) LATE TERM ABORTION, right up until the time of birth, and beyond – which would be execution. Biden even endorsed the Governor of Virginia, who stated this clearly for all to hear. GET OUT & VOTE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020