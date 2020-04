Ο Brad Pitt εμφανίστηκε στο SNL ως διάσημος λοιμοξιωλόγος [βίντεο]

Τον Dr Anthony Fauci, το διάσημο πλέον Αμερικανό λοιμωξιολόγο, μιλήθηκε ο Brad Pitt, στο νέο επεισόδιο του πασίγνωστου ψυχαγωγικού σόου Saturday Night Live (SNL) και μάλιστα ο ίδιος ο Fauci, είχε ζητήσει να τον μιμηθεί ο Pitt.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή, στην καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση από το Λευκό Οίκο, ο Dr Fauci, που ως λοιμοξιωλόγος, συμμετέχει στην ομάδα δράσης του Λευκού Οίκου για την πανδημία του κορωνοϊού, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, πως επειδή το SNL πλησιάζει (και ήταν βέβαιο πως στο στόχαστρο της γνωστής σατιρικής εκπομπής, θα έμπαιναν και πάλι ο Trump και η ομάδα του) ποιος σταρ θα ήθελε να τον ενσαρκώσει. Και ο ίδιος απάντησε πως θέλει τον Brad Pitt.

Έτσι ο Pitt έγινε Fauci

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT

