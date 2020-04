O Leclerc και η Ferrari επέστρεψαν στις νίκες

Με τη παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού να έχει πατήσει φρένο σε κάθε πραγματική αγωνιστική δραστηριότητα, παρατηρείται άνθιση των eSports. Εδώ και μερικές εβδομάδες βλέπουμε πληθώρα αγώνων και η επίσημη Formula 1 δεν θα μπορούσε να μείνει θεατής.

Παρότι στο Virtual Grand Prix του Μπαχρέιν είχαμε ελάχιστες συμμετοχές από τους επίσημους οδηγούς των ομάδων της F1, στο Virtual Grand Prix της Αυστραλίας είχαμε 6 πρόσωπα που θα παρατάσσονταν κανονικά στο grid: τους Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Red Bull Racing), George Russell / Nicholas Latifi (Williams), Lando Norris (McLaren) και Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

Μαζί τους ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2009 Jenson Button (McLaren), ο μικρός αδερφός του Leclerc και μέλος της ακαδημίας της Ferrari, Arthur , οι δοκιμαστές της Haas Pietro Fittipaldi και Louis Deletraz, οι οδηγοί της Mercedes Stoffel Vandoorne και Esteban Gutierez, ο κορυφαίος αθλητής του κρίκετ Ben Stokes (Red Bull Racing) καθώς και γνωστά ονόματα του Sim Racing.

https://twitter.com/F1/status/1246904089667088392

O Charles Leclerc λοιπόν θριάμβευσε, στο ντεμπούτο του μάλιστα στα VGPs, έχοντας τα ηνία από την αρχή ως το τέλος. Πίσω του τερμάτισε ο rookie της Formula 2, Christian Lundgaard (Renault) που θα είχε την pole αν δεν λάμβανε ποινή 5 θέσεων στο grid. Ανέκαμψε όμως στον αγώνα και σκαρφάλωσε δεύτερος, με τον George Russell να συμπληρώνει το βάθρο.

They finished P3 and P4 in the end…

But things almost went *very* badly for @GeorgeRussell63 and @arthur_leclerc7 😱#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/uW0x6BSkc1

— Formula 1 (@F1) April 5, 2020