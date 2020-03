Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τον κορωνοϊό πανδημία

Πανδημία χαρακτήρισε πριν από λίγο τον κορωνοϊό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Η λέξη πανδημία δεν χρησιμοποιείται εύκολα ή χωρίς προσοχή. Είναι μια λέξη που αν χρησιμοποιοηθεί εσφαλμένα μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητο πόνο ή την αίσθηση πως η μάχη έληξε, οδηγώντας σε αχρείαστη αγωνία και θάνατο» δήλωσε ο δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19

