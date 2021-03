O περίφημος πράσινος λόφος των Windows XP είναι υπαρκτός – Δείτε πώς είναι σήμερα

Ο περίφημος πράσινος λόφος των Windows ΧP είναι μία από τις πιο διάσημες εικόνες της σύγχρονης εποχής, ωστόσο οι περισσότεροι αγνοούν το ότι πρόκειται για αληθινή τοποθεσία, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια.

Remember this photo? 😥

The photo you see is the default wallpaper for Windows XP – is probably one of the most recognizable image in the world. What you probably didn’t know is that it’s a real photo, called Bliss, taken by Charles “Chuck” O’Rear in 1996. 🖥️

📸 Charles O’ Rear pic.twitter.com/2FiLfMpnFo

— 🌷🌷( TAF 100% fb) (@India1170) September 18, 2020