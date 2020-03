Ο Τομ Χανκς, σε απομόνωση με κορωνοϊό, βγάζει φωτογραφία το τοστ του και γίνεται viral

Ο Τομ Χανκς, που αγαπάει όσο κάνενας άλλος χολυγουντιανός σταρ την Ελλάδα έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, όπως και η σύζυγός του, Ρίτα Ουίλσον. Μάλιστα, το ζευγάρι ήταν στην Αυστραλία, όταν το έμαθε για τα γυρίσματα της νέας ταινίας τους Χανκς και όπως είναι φυσικό έμειναν σε καραντίνα.

Ωστόσο, μία φωτογραφία του ηθοποιού στο Twitter με δύο φέτες ψωμί του τοστ καλυμμένο από Vegemite έκανε το γύρο του διαδικτύου. Να αναφέρουμε αρχικά, πως το marmite και το vegemite είναι γνωστά αλείμματα από εκχύλισμα μαγιάς, που χρησιμοποιούνται κυρίως στη Βρετανία και την Αυστραλία αντίστοιχα και τα οποία ξεχωρίζουν για την αλμυρή τους γεύση και το χαρακτηριστικό άρωμα τους. Όπως προκύπτει από νέα έρευνα πάλι, ίσως είναι και η λύση στην καταπολέμηση του άγχους. Επίσης, το Vegemite έχει μια ιδιαίτερα ισχυρή γεύση παρόμοια με τον μαύρο καφέ.

Ο ηθοποιός στο συγκεκριμένο tweet έγραψε: «Ευχαριστώ όσους μας βοήθησαν, ας φροντίσουμε τον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον». Φυσικά, στη φωτογραφία υπήρχαν οι φέτες ψωμιού με το αυστραλέζικο προϊόν. Το παράδοξο, όμως, είναι σε αυτή την ιστορία πως βλέποντας οι Αυστραλοί τη χρήση του Vegemite και την υπερβολική ποσότητα πάνω στις φέτες ψωμιού απάντησαν με διάφορα tweets σχολιάζοντας ανάμεσα στα άλλα και την ποσότητα, λέγοντας ότι θα του αφήσει μια ξερή γεύση και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρές δόσεις. Μάλιστα, έδωσαν και tips στον Τομ για τον ορθή χρήση. Δείτε κάποια από τα tweets:

Thanks to the Helpers. Let’s take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO

— Tom Hanks (@tomhanks) March 15, 2020