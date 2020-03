Ο «Βασιλιάς» ανοίγει πόλεμο στον κορονοϊό

Με τον κορονοϊό να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες παγκοσμίως, άπαντες χορεύουν αναγκαστικά στους ρυθμούς του. Ο ιός έχει εξαπλωθεί και πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει για τα καλά τον κώδωνα του κινδύνου. Η Ευρώπη έχει μπει στον «κυκλώνα» της φονικής γρίπης, παίρνοντας την σκυτάλη από την Κίνα.

Όλο αυτό φυσικά θα είχε θορυβήσει και τις ΗΠΑ. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μετρούν ήδη 22 νεκρούς και 566 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα τις πρώτες σκέψεις των ιθυνόντων του NBA, για να γίνουν οι επόμενοι αγώνες του πρωταθλήματος κεκλεισμένων των θυρών. Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει παρθεί ήδη σε αρκετές χώρες της Ασίας και της Ευρώπης, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του NBA πως σκέφτεται να κλείσει τις θύρες με αφορμή τον κορονοϊό, φέρνει μεγάλες αντιδράσεις και ένας εξ αυτών είναι και ο LeBron James. Ο superstar των Los Angeles Lakers μιλώντας στο «Sports Center» ήταν αμείλικτος: «Να παίξουμε αγώνες χωρίς την παρουσία οπαδών; Όχι, αυτό είναι αδύνατο. Δεν θα λάβω μέρος, αν δεν υπάρχουν οπαδοί στο γήπεδο, τότε δεν υπάρχει νόημα να παίξω. Γι’ αυτούς αγωνίζομαι»

“We play games without the fans? Nah, that’s impossible. I ain’t playing, if I ain’t got the fans in the crowd, that’s who I play for.

—LeBron James on the possibility of playing games without fans in attendance due to concerns from the Coronavirus pic.twitter.com/E3Yb41YfCK

— SportsCenter (@SportsCenter) March 7, 2020