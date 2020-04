Οδηγίες της Σεούλ για τη μετά-κορωνοϊό εποχή: Ταξιδέψτε μόνοι, τρώτε γρήγορα στα εστιατόρια

Η Νότια Κορέα περιέγραψε σήμερα κάποιες οδηγίες για μια διετή επιστροφή στην προ-κορωνοϊού κανονικότητα, που περιλαμβάνουν ευέλικτες ώρες εργασίας, κρατήσεις θέσεων σε δημόσια μέσα μεταφοράς και σύντομα γεύματα σε εστιατόρια σε μια χώρα που έχει διαδραματίσει έναν πρότυπο ρόλο στον περιορισμό της COVID-19.

Tα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC) ανέφεραν μόλις έξι νέα κρούσματα, τον χαμηλότερο αριθμό από την κορύφωση των 909 κρουσμάτων στις 28 Φεβρουαρίου στη Νότια Κορέα, στην οποία σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη επιδημία κορωνοϊού εκτός Κίνας.

Καθώς δεν σημειώθηκε κανένας νέος θάνατος, ο απολογισμός παραμένει στους 240 νεκρούς και οι αρχές ελπίζουν ότι ο ημερήσιος αριθμός των νέων κρουσμάτων θα πέσει στο μηδέν τις ερχόμενες ημέρες αφού έπεσε κάτω από 10 την Κυριακή έπειτα από αρκετές ημέρες πάνω από αυτό το επίπεδο. Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων είναι 10.708 σε μια χώρα σχεδόν 52 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η εκτεταμένη διενέργεια διαγνωστικών τεστ, ο εντατικός εντοπισμός επαφών και εφαρμογές εντοπισμού έχουν επιτρέψει στη Νότια Κορέα να περιορίσει την εξάπλωση του ιού με την κοινωνική αποστασιοποίηση μάλλον παρά με παρατεταμένα lockdown.

Η Σεούλ επέκτεινε την πολιτική κοινωνικής αποστασιοποίησης έως τις 5 Μαΐου, προσφέροντας παράλληλα κάποια χαλάρωση για εκκλησίες και αθλητικές εγκαταστάσεις όμως κάλεσε σε επαγρύπνηση καθώς εισαγόμενα κρούσματα και μικρότερη διασπορά εξακολουθούν να εμφανίζονται.

«Ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν πως η COVID-19 θα παραμείνει έως και δύο χρόνια, και θα πρέπει να δεχθούμε την πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στη ζωή προ-COVID-19 στη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Κιμ Γκανγκ-λιπ σε συνέντευξη Τύπου.

«Η κυβέρνηση ετοιμάζει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σχέδιο καθημερινής αποστασιοποίησης με σκοπό τη διεξαγωγή της καθιερωμένης κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα την αποτροπή μολύνσεων από την COVID-19», είπε.

Οι οδηγίες αναφέρονται λεπτομερώς σε έναν κώδικα συμπεριφοράς σε χώρους όπως οι χώροι εργασίας, τα δημόσια μέσα μεταφοράς, τα εστιατόρια, τα καταστήματα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ξεκινώντας με ορισμένους γενικούς κανόνες όπως το πλύσιμο των χεριών, η διατήρηση της απόστασης και οι τακτικοί έλεγχοι της θερμοκρασίας και η απολύμανση.

Όποιος ταξίδεψε στο εξωτερικό τις προηγούμενες δύο εβδομάδες δεν πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά για κάποιο διάστημα και ο χώροι εργασίας παροτρύνονται να χρησιμοποιούν βιντεοδιασκέψεις, διαδικτυακή εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εργασία και ευέλικτα ωράρια.

Οι επιβάτες σε δημόσια μέσα μεταφοράς πρέπει να φοράνε μάσκα και να καταλαμβάνουν θέση σε άδειες σειρές, ενώ πληρωμές μέσω κινητού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα ταξί.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να περνούν όσο γίνεται λιγότερο χρόνο σε εστιατόρια και καφετέριες και να χρησιμοποιούν ατομικά πιάτα όταν μοιράζονται φαγητό. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων πρέπει να δημιουργήσουν αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών, που θα χωρίζονται με διαχωριστικά, όσο είναι δυνατό, και να προωθούν το φαγητό σε πακέτο και τις υπηρεσίες διανομής φαγητού μαζί με τη διαδικτυακή πληρωμή.

Οι ιδιωτικές ακαδημίες και οι θρησκευτικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να παρέχουν απολυμαντικά χεριών αλλά όχι φαγητό.

Στα εμπορικά κέντρα, οι πελάτες δεν πρέπει να δοκιμάζουν δείγματα και θα πρέπει να περιμένουν σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από τον προηγούμενο πελάτη στα ταμεία, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πρέπει να αποφεύγουν να ‘ψαρεύουν’ πελάτες και να μην επιβραβεύουν τον πρώτο πελάτη που ήρθε στο κατάστημα εξυπηρετώντας τον πριν από τους άλλους.

Αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η στρατηγική θα λειτουργήσει μόνο αν οι πολίτες παραμείνουν προσεκτικοί.

«Η μεγαλύτερη ένδειξη κινδύνου στην κοινωνία μας είναι να γίνουμε απρόσεκτοι θεωρώντας ότι ο κίνδυνος μόλυνσης έχει φύγει», δήλωσε ο διευθυντής του KCDC Τζέονγκ Έουν-κιόνγκ σε ξεχωριστή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

