Οι celebrities κάνουν κατακόρυφο – Η νέα τρέλα στο Διαδίκτυο [βίντεο]

Καθώς σχεδόν όλος ο πλανήτης βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας της πανδημίας, ξεπηδούν σαν μανιτάρια οι… προκλήσεις (challenges) στα social media, κυρίως λόγω… βαρεμάρας και σε αυτές ενδίδουν ακόμα και οι celebrities.

Μια νέα τέτοια τρέλα θέλει να προσπαθήσεις να κάνεις κατακόρυφο σε έναν τοίχο του σπιτιού σου και να στηριχτείς μόνο στο ένα χέρι.

Ήδη, ένας από τους πρώτους που αποδέχτηκε την πρόκληση ήταν ο χολιγουντιανός σταρ Tom Holland (o Spider Man) και αυτός με τη σειρά του προκάλεσε άλλους διάσημους φίλους του.

Ένας εξ αυτών ήταν και ο Jake Gyllenhaal που προς τέρψη των φαν του έκανε το challenge σχεδόν ημίγυμνος, ενώ ο ίδιος προκάλεσε τον Hugh Jackman και η viral τρέλα προβλέπεται να έχει συνέχεια.

jake gyllenhaal in a pony tail doing the challenge. thank u tom holland pic.twitter.com/HubVnCT9TX

— zsasz (@sprinklesgys) April 2, 2020