Οι χολιγουντιανές ταινίες του 2020 σε καραντίνα

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον ανάρρωσαν από τον κορωνοιό και επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες μετά από δυο εβδομάδες παραμονής σε καραντίνα στην Αυστραλία. Ανακουφίστηκε το Χόλυγουντ και ανέπνευσε καταπραϋντικά η Αντίπαρος. Όχι όμως και οι συντελεστές της ταινίας Elvis του Αυστραλού σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν στην οποία ο Χανκς υποδυόταν τον δια βίου μάνατζερ του θρυλικού τραγουδιστή συνταγματάρχη Πάρκερ – που δεν ήταν ούτε συνταγματάρχης ούτε τον έλεγαν πραγματικά Πάρκερ, αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Τα γυρίσματα, πάντως, του βιογραφικού έπους για τον Έλβις Πρίσλει αναβλήθηκαν επ΄αόριστον από τη στιγμή που ο Χανκς διαγνώσθηκε με Covid-19. Άσχετο, αλά την ίδια ημέρα που χολιγουντιανός σταρ με τη σύζυγό του έμπαινε στην απομόνωση, ο Γάλλος μπασκετμπολίστας της Γιούτα Τζαζ Ρουντί Γκομπέρ βρισκόταν και αυτός θετικός στο ιό με αποτέλεσμα να διακοπεί και η διοργάνωση του NBA.

Η πανδημία χτύπησε με σφοδρότητα στο δόξα πατρί τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο με ολέθρια συνέπεια να αναβληθούν τα γυρίσματα πανάκριβων παραγωγών. Το ντόμινο των αναστολών και των καθυστερήσεων επιταχύνθηκε ραγδαία τινάζοντας στο αέρα κάθε προγραμματισμό των μεγάλων franchise και των αναμενόμενων blockbuster. Με τέτοιες αργοπορίες στη παραγωγή , επομένως και στη διανομή των ταινιών ενδέχεται το κόκκινο χαλί των Όσκαρ του 2021 να μην ξεδιπλωθεί. Η αρχή έγινε με το μπλοκάρισμα των γυρισμάτων των Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 στο Λονδίνο. Άντε τώρα να βρουν οι θεατές τα «Φανταστικά ζώα» στο πανί των κινηματογραφικών αιθουσών.

Ακολούθησε η αναστολή παραγωγής και του νέου Batman, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάττινσον. Τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει στο Λονδίνο τα μετέφεραν στο Λίβερπουλ για περισσότερη ασφάλεια αλλά η πανδημία δεν κάνει διακρίσεις στην επέλαση της μεταξύ πόλεων. Χώρια που η μάσκα του μασκοφόρου εκδικητή της Gotham City δεν κρίθηκε επαρκής για αναπνευστική προστασία. Το ίδιο συνέβη και με το Matrix 4. Η παραγωγή ξεκίνησε όμορφα και καλά στις αρχές Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο με τη κωδική ονομασία “Ice Cream Project”. Μόλις όμως αποφάσισαν να συνεχίσουν τα γυρίσματα στο Βερολίνο έμειναν κανονικά «παγωτό». Ανέστειλαν κάθε γύρισμα για να μείνει ο Κιάνου Ριβς ως «Νίο» και η Κάρι Ανν Μος ως «Τρίνιτι» να ψάχνουν λύση στο γρίφο της αναβολής.

Τη μεγαλύτερη ατυχία είχε το Mission: Impossible 7 που για πρώτη φορά επιβεβαιώνει το τίτλο του ως «Αδύνατη Αποστολή». Η παραγωγή σκόπευε να ξεκινήσει γυρίσματα τριών εβδομάδων στη Βενετία, πριν μετακομίσει στη Ρώμη για ακόμη 40 ημέρες. Τα Αμερικανικά συνεργεία τα μάζεψαν άρον άρον και γύρισαν στη πατρίδα τους μετά το φονικό ξέσπασμα της πανδημίας στην Ιταλία. Παρόμοια γκίνια είχε και η παραγωγή του sequel του Avatar. Τα γυρίσματα διακόπηκαν στη Νέα Ζηλανδία όπου ο σκηνοθέτης Τζέημς Κάμερον επέλεξε να κινηματογραφήσει τη ζωντανή δράση της ταινίας. Δεν του αρκούσαν, βλέπετε, τα αεροστεγώς προφυλαγμένα σκηνικά των Χολιγουντιανών στούντιο με τα φουλ hi-tech εφέ, ήθελε και oλoζώντανη φύση.

Στη επίσης πολύχρωμη φύση της Χαβάης σταμάτησαν υα γυρίσματα του Jurassic World: Dominion, τα οποία είχαν ξεκινήσει στις 25 Φεβρουαρίου. Στο εξωτικό, επίσης, Μαρόκο σταμάτησε η παραγωγή του The Forgiven του Τζον Μάικλ Μακ Ντόνα με πρωταγωνιστές τους Ρέιφ Φάινς και Τζέσικα Τσάστεϊν, όταν τα αλλοδαπά κινηματογραφικά συνεργεία αναχώρησαν εσπευσμένα για τις πατρίδες τους. Τις ίδιες αντιξοότητες αντιμετώπισαν, στη δοκιμαζόμενη σκληρά από τον κορονοϊό Ισπανία, οι δυο Αργεντίνοι σκηνοθέτες που γύριζαν τη κωμωδία Official Competition, με τον Αντόνιο Μπαντέρας και την Πενέλοπε Κρουζ.

Το τσουνάμι των αναβολών χτύπησε και μια σειρά από άλλες παραγωγές. Ο King Richard, με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, σταμάτησε τα γυρίσματα. Ο “Βασιλιάς Ριχάρδος”,εν προκειμένω αναφέρεται στο Ρίτσαρντ Ντόουβ Ουίλιαμς τον Αμερικανό προπονητής τένις και πατέρα των Βένους και Σερένα, όχι στο «λεοντόκαρδο» άνακτα της μεσαιωνικής Αγγλίας. Και μια και μιλάμε για Ηνωμένο Βασίλειο, ακυρώθηκαν τα γυρίσματα του Macbeth σε σκηνοθεσία Τζόελ Κοέν , βασισμένο στη τραγωδία του Σεξπιρ , με πρωταγωνιστές τον Ντένζελ Ουάσιγκτον και τη Φράνσις Μακ Ντόρμαντ. Παρόμοιες αναποδιές είχε και το ιστορικό δράμα The Last Duel σε σκηνοθεσία Ρίντλει Σκοτ με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ, Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ .Η ταινία ξεκίνησε γυρίσματα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας αλλά όταν έφτασε η ώρα να μετακομίσει στη Γαλλική Βουργουνδία, τα σταμάτησε εσπευσμένα.

Στο ίδιο μοτίβο η ταινία Samaritan , με πρωταγωνιστή τον ακατάβλητο Σιλβέστερ Σταλλόνε σταμάτησε προσωρινά κάθε κινηματογράφηση στην Ατλάντα, ενώ στην ίδια πόλη ακυρώθηκαν τα γυρίσματα της κωμωδίας The Man from Toronto με τους Κέβιν Χάρτ και Γούντι Χάρελσον, με το τελευταίο να έχει μόλις αντικαταστήσει τον Τζέισον Στάθαμ που αποχώρησε από το καστ. Θύμα του νέου κορονοϊού είναι και το ψυχολογικό θρίλερ Nightmare Alley του Γκιγιέρμε Ντελ Τόρο με πρωταγωνιστές τους Μπράντλει Κουπερ, Κέιτ Μπλάνσετ , Γουίλεμ Νταφόε, Ρούνι Μάρα που διέκοψε τα γυρίσματα στο Τορόντο του Καναδά. Εν τω μεταξύ μόλις πέντε μέρες πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα στο Μπιλόξι του Μισισίπι αναβλήθηκε η παραγωγή του The Card Counter, σε σκηνοθεσία Πολ Σρέιντερ με τους Όσκαρ Άιζακ, Τίφανι Χάντις, Γουίλεμ Νταφόε. Τέλος ακυρώθηκε έναρξη γυρισμάτων στο Λονδίνο του μιούζικαλ Cinderella με τη Καμίλα Καμπέγιο, ενώ αμανάτι έμειναν και οι αδελφές Ελ και Ντακότα Φάνινγκ που πρωταγωνιστούσαν στο δράμα του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου The Nightingale, το οποίο σταμάτησε τη κινηματογράφηση του στη Βουδαπέστη.

Μη πιάσουμε τώρα τις αναβολές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις των υψηλού προϋπολογισμού παραγωγών ταινιών του Netflix και άλλων πλατφορμών γιατί ο κατάλογος της αναστολής των γυρισμάτων και των συσσωρευμένων ζημιών δεν θα έχει τελειωμό. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά αποτελούν ένα μικρό διάλειμμα στις δραστηριότητες της κινηματογραφικής βιομηχανίας που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και προσφέρει ψυχαγωγία σε εκατομμύρια θεατές σε όλο το κόσμο. Γιατί όποιος ανησυχεί μόνο για την επανένωση των Ρέιτσελ, Μόνικας και Φοίβης με τους Ρος, Τσάντλερ και Τζόι στα ηλικιωμένα πλέον «Φιλαράκια» του 2020, των οποίων αναβλήθηκαν τα γυρίσματα, δεν έχει πάρει χαμπάρι την τεράστια απειλή της πανδημίας.