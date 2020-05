Η ομοιότητα της αδύνατης Adele με μια διάσημη ηθοποιό… φρικάρει τους πάντες

Μεγάλο σάλο έχει προκαλέσει η νέα φωτογραφία που ανέβασε στα social media, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια Adele, για τα γενέθλιά της.

Η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια, στις 5 Μαΐου, γιόρτασε τα 32α γενέθλιά της και ανέβασε μια φωτογραφία της στο Instagram, στην οποία είναι σχεδόν αγνώριστη και απίστευτα πιο αδύνατη.

Η νέα πόζα της προκάλεσε πολλές και ποικίλες αντιδράσεις, με άλλους να σχολιάζουν πως δείχνει πιο όμορφη από ποτέ, άλλους να κάνουν λόγω για “επικίνδυνη” απώλεια κιλών και κάποιους να κατηγορούν την Adele πως αποτελεί πλέον αρνητικό πρότυπο για τις γυναίκες.

By losing weight, she is fat-shaming her younger self. pic.twitter.com/tpLZGlqWSa

Adele is a traitor to the body positivity movement.

Παράλληλα χιλιάδες είναι αυτοί που παρατήρησαν πως η Adele, μετά τη θεαματική απώλεια κιλών, μοιάζει πλέον εκπληκτικά με τη διάσημη Αμερικανίδα και βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιό Sarah Paulson. Και δεν έχουν καθόλου άδικο.

Is it just me or Adele and Sarah Paulson looks so much alike 😂 that glow up thooo 😫💕 pic.twitter.com/uBSiGSL3zS

