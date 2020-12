Παραμένει στους Μπακς με συμβόλαιο μαμούθ ο Αντετοκούνμπο

Κάτοικος Μιλγουόκι και για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος φρόντισε να δώσει τέλος στο σίριαλ της ανανέωσης του συμβολαίου του.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου. Είμαι ευλογημένος που έχω τη δυνατότητα να είμαι μέλος των Μιλγουόκι Μπακς και για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αξίζουν. Η… παράσταση συνεχίζεται, πάμε να το πάρουμε», ήταν το λιτό μήνυμα στο ποστάρισμα που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό στο twitter μοιράζοντας χαμόγελα στους φίλους των ‘Ελαφιών’. Στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι έμεινε στο Μιλγουόκι για να φέρει στην πόλη τον τίτλο του πρωταθλητή που ονειρεύεται και ο ίδιος..

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

