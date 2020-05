Reuters: Η Τουρκία ισχυρίζεται την συνέχιση παράδοσης εξαρτημάτων F-35

Η Τουρκία εξακολουθεί να παράγει και να παραδίδει ανταλλακτικά για τα αεροσκάφη F-35, παρά το γεγονός ότι έχει ανασταλεί από το πρόγραμμα πριν από σχεδόν ένα χρόνο λόγω της αγοράς ενός ρωσικού αντιαεροπορικού αμυντικού συστήματος, δήλωσε ο διευθυντής της αμυντικής βιομηχανίας Ismail Demir την Πέμπτη.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τον περασμένο Ιούλιο, όταν οι πρώτες ρωσικές μονάδες S-400 έφτασαν στην Τουρκία, ότι ανέστειλε την Άγκυρα από το πρόγραμμα F-35 και αναμένεται να «καταργήσει» τη συμμετοχή της Τουρκίας έως τον Μάρτιο του 2020.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν επίσης ότι η αγορά σήμαινε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ με στόχο την αποθάρρυνση αγορών άμυνας από τη Μόσχα.

Η Τουρκία ήταν κατασκευαστής ανταλλακτικών και μεγάλος αγοραστής των μυστικών πίδακες Lockheed Martin F-35. Η Ουάσινγκτον λέει ότι τα S-400 θέτουν σε κίνδυνο τα αεροσκάφη – τα οποία αρνείται η Άγκυρα – και είναι ασύμβατα με τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ.

«Υπήρχε η κατανόηση στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τίποτα δεν θα αγοραζόταν από την Τουρκία για τα F-35 μετά τον Μάρτιο του 2020, αλλά αυτή η προσέγγιση δεν είναι πλέον εκεί», δήλωσε ο Ντεμίρ. Πρότεινε ότι η παγκόσμια πανδημία κορανοϊού σήμαινε ότι η προθεσμία του Μαρτίου δεν ισχύει πλέον, χωρίς να αναλυθεί.

«Οι εταιρείες μας συνεχίζουν την παραγωγή και την παράδοση», δήλωσε ο Ντεμίρ σε μια διαδικτυακή συνέντευξη, προσθέτοντας ότι η Τουρκία παρέμεινε «πιστός συνεργάτης» του προγράμματος F-35.

Η απομάκρυνση της Τουρκίας από το έργο θα κόστιζε έως και 600 εκατομμύρια δολάρια, είπε.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ανάπτυξη των S-400 έχει ανασταλεί από τον Απρίλιο λόγω της επιδημίας του κοροναϊού, αλλά τελικά θα προχωρήσει.

Ο Ντεμίρ είπε ότι ένα νέο χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση των S-400 θα καταρτιστεί μόλις οι επιχειρήσεις επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Reuters: Turkey says it is still delivering parts for U.S. F-35 jets

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής