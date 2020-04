Thomas Lamont στους FT: Τα lockdown ως ευκαιρία ανάδυσης μίας καλύτερης κοινωνίας

«Θα συναντηθούμε ξανά», είπε πρόσφατα η Βασίλισσα Ελισάβετ, επικαλούμενη ένα τραγούδι του 1939. Ήταν μια εμπνευσμένη σκέψη και ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Αλλά τι είδους κόσμος μπορούμε να περιμένουμε μετά την πανδημία; Θα κερδίσουμε κάτι από την εμπειρία της από κοινού αντίστασης στην κρίση;

Του Thomas W. Lamont, καθηγητή του Harvard

Ο κόσμος ήταν γεμάτος από σοβαρά προβλήματα πριν από τον κοροναϊό. Η ανισότητα ήταν ανεξέλεγκτη, τόσο μεταξύ χωρών όσο και εντός αυτών. Στις ΗΠΑ, την πλουσιότερη χώρα του κόσμου, εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν ιατρική κάλυψη, συμβάλλοντας σε περιττές ασθένειες. Η λανθασμένη λιτότητα είχε αποδυναμώσει την ικανότητα της ΕΕ να παρέχει δημόσια υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα. Η αντιδημοκρατική πολιτική αυξήθηκε, από τη Βραζιλία και τη Βολιβία έως την Πολωνία και την Ουγγαρία.

Είναι πιθανό ότι η κοινή εμπειρία της πανδημίας θα βοηθήσει στην ανακούφιση τέτοιων προϋπάρχοντων προβλημάτων;

Η ανάγκη να δράσουμε από κοινού μπορεί σίγουρα να δημιουργήσει μια εκτίμηση του εποικοδομητικού ρόλου της δημόσιας δράσης. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, για παράδειγμα, έκανε τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Τα Ηνωμένα Έθνη, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα γεννήθηκαν το 1944-5.

Μπορεί κάτι παρόμοιο θετικό να συμβεί λόγω της εμπειρίας της παρούσας κρίσης; Τα διδάγματα που θα προκύψουν από μια κρίση εξαρτώνται σίγουρα από το πώς αντιμετωπίζεται και από ποιες ανησυχίες έρχονται στο προσκήνιο.

Η πολιτική είναι σημαντική εδώ, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης μεταξύ ηγεμόνων και κυβερνημένων. Στις πολιτικές κατά της σημερινής πανδημίας, τα ίδια κεφάλαια δεν ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη προτεραιότητα. Στις ΗΠΑ, οι Αφροαμερικανοί πεθαίνουν με πολύ υψηλότερο ποσοστό από το Covid-19 από τους λευκούς. Στο Σικάγο, πάνω από το 70 τοις εκατό των πανδημικών θανάτων ήταν Αφροαμερικανοί που αποτελούν μόνο το ένα τρίτο του κατοίκου. Η Ινδία είναι μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή υπόθεση. Οι ανισότητες παραμένουν πολύ μεγάλες. Δεν έχουν συμβεί πείνες μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην ανεξάρτητη Ινδία. Ωστόσο, η ανοιχτή δημόσια συζήτηση – η οποία καθιστά την κατάσταση των στερημένων ακουστικών, πολιτικά σημαντική και προστατεύει τους απειλούμενους – αντιμετωπίζει αυξανόμενο κυβερνητικό περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης με άμεσα και έμμεσα μέσα.

Χαρακτηρίζεται από την αντίθεση μεταξύ εύλογων ιατρικών εγκαταστάσεων για τους εύπορους, και ούτε καν αξιοπρεπούς πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για τους περισσότερους από τους φτωχούς, και υποβαθμισμένος από τις βάναυες ασυμμετρίες των εκσυγχρονισμένων ανισοτήτων κάστας, η Ινδία θα μπορούσε να επωφεληθεί σημαντικά από τη δίκαιη διαχείριση της πανδημίας. Ωστόσο, υπάρχουν λίγα στοιχεία για ισότιμους προβληματισμούς. Αντίθετα, το επίκεντρο ήταν ο δραστικός έλεγχος και οι ξαφνικές κλειδαριές (συμπεριλαμβανομένων των τρένων και των λεωφορείων) με λίγη προσοχή στους εργάτες που χάνουν τη δουλειά τους ή στους πολλούς μετανάστες εργαζόμενους, στους φτωχότερους από τους φτωχούς, που κρατούνται εκατοντάδες μίλια από τα σπίτια τους .

Σίγουρα, η κοινωνική αποστασιοποίηση περιορίζει την εξάπλωση του ιού (αυτό το σημαντικό όφελος δεν αμφισβητείται). Αλλά πρέπει να συνδυαστεί με αντισταθμιστικές ρυθμίσεις – για εισόδημα, φαγητό, πρόσβαση και ιατρική φροντίδα – για άτομα που έχουν καταστραφεί από το κλείδωμα. Η Ινδία, όπως πολλές χώρες, χρειάζεται κάτι σαν NHS. Αλλά κανένα μάθημα προς αυτή την κατεύθυνση δεν θα προκύψει πιθανώς από την πανδημική αντίδραση, δεδομένης της τεράστιας ανισότητας.

Financial Times: A better society can emerge from the lockdowns

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής