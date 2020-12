Το μήνυμα των 27 Ευρωπαίων ηγετών για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττονται από τον κορωνοϊό. Εν όψει των εορτών, και με το εμβόλιο να είναι προ των πυλών, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες απηύθυναν μήνυμα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Τις φετινές γιορτές ας κάνουμε πράξη τις ευχές μας για υγεία. Με τη σκέψη σε όσους δοκιμάζονται, αλλά και όσους πολεμούν την πανδημία, προστατεύοντας ο ένας τον άλλον και μετατρέποντας το εμβόλιο σε αφετηρία μίας καλύτερης ζωής για όλους».

EU27 mobilise Team Europe — 450 million strong — to keep #COVID19 under control and take care of each other.

Together, along with vaccines, we will lay the ground for a safe, confident & prosperous 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣. pic.twitter.com/HPXMePbvjd

