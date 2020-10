Το πρώτο tweet του Τραμπ από το νοσοκομείο: Με τη βοήθεια των γιατρών, αισθάνομαι καλά

Ο Ντόναλντ Τραμπ… επέστρεψε στο αγαπημένο του Twitter, «ανεβάζοντας» το πρώτο του tweet από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου νοσηλεύεται από την Παρασκευή, μετά τη διάγνωση ότι πάσχει από Covid-19.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες μετά τη δήλωση των γιατρών ότι η υγεία του βελτιώνεται, θέλησε να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι «με τη βοήθειά τους, αισθάνομαι καλά».

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020