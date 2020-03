Τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού στην Κω

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη ανοικτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο σκαφών επιβεβαιώθηκε αρχικά από πηγές του Λιμενικού αλλά και πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε και επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού.

Το Λιμενικό κάνει λόγο για «σκοπούμενη σύγκρουση» από πλευράς της τουρκικής ακταιωρού, με «σαφή πρόθεση εμβολισμού».

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) March 11, 2020