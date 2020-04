Τραμπ: Διέκοψε εξαγωγή μασκών και προστατευτικού εξοπλισμού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή ένα διάταγμα να σταματήσουν οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες μασκών προσώπου N-95 και άλλου προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού που κρίνεται αναγκαίο για την μάχη καταπολέμησης της πανδημίας του κορονοϊού.

Με ανακοίνωσή του, ο Τραμπ δήλωσε πως το διάταγμα, υπό τον Νόμο περί Παραγωγής Άμυνας, «είναι ένα ακόμη βήμα της συνεχιζόμενης μάχης για την αποτροπή συσσώρευσης, εκτόξευσης τιμών και αισχροκέρδειας, αποτρέποντας την επιβλαβή εξαγωγή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού».

Σχεδόν 1.500 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού καταγράφηκαν μέσα σε μια μέρα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, στον χειρότερο απολογισμό που έχει καταγραφεί σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέχρι σήμερα.

"America is engaged in a historic battle to safeguard the lives of our citizens." pic.twitter.com/DgiyktSc9O

— The White House (@WhiteHouse) April 3, 2020