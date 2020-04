Τρελό γέλιο: Eκανε εκπομπή από το σπίτι της για τον κορωνοϊό, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ο ημίγυμνος πατέρας της [βίντεο]

Ρεζίλι έγινε μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος την ώρα που έκανε μια εκπομπή από την κουζίνα του σπιτιού της, για τον κορωνοϊό, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε στο πλάνο ο πατέρας της, χωρίς να φορά μπλούζα.

Το χιουμοριστικό βίντεο δείχνει τον ανυποψίαστο πατέρα να μπαίνει στην κουζίνα, την ώρα που η κόρη του, δημοσιογράφος ειδήσεων Τζέσικα Λανγκ, ενημερώνει τους θεατές για το ξέσπασμα του κορωνοϊού στην Φλόριντα. Η δημοσιογράφος ανέβασε το βίντεο στο Twitter της με την λεζάντα: «Εργασία από το σπίτι είπαν, θα είναι ωραία, είπαν». Το βίντεο, που ανέβηκε στις 28 Μαρτίου, έχει γίνει viral με πάνω από 500.000 προβολές. Η δημοσιογράφος αναγκάστηκε να κάνει το ρεπορτάζ της από το σπίτι της, στην Τάμα, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Φλόριντα, όπου μάλιστα, τέσσερις κομητείες έχουν επιβάλει αυστηρά μέτρα περιορισμού μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020