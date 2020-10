Viral: Καρέ καρέ η στιγμή που ο Τραμπ κοροϊδεύει τον Μπάιντεν για τις τεράστιες μάσκες

Σαν βόμβα έπεσε στις ΗΠΑ και σε όλον τον πλανήτη η είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 και τίθενται σε καραντίνα άμεσα. «Απόψε, η πρώτη κυρία και εγώ διαγνωστήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό», ανέφερε μέσω Twitter ο 74χρονος πρόεδρος της ισχυρότερης δύναμης του κόσμου. «Θα αρχίσουμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσής μας αμέσως. Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί!», πρόσθεσε ο μεγιστάνας, πληκτρολογώντας τη λέξη «μαζί» με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

"I don’t wear a mask like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be speaking 200 feet away from you and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen," Trump told Biden at the #2020Debates, which took place less than 72 hours ago https://t.co/C7XTENNHVR pic.twitter.com/V2iLELsihJ

