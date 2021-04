Viral~Τίρανα: Οδηγός σκόρπισε τον τρόμο σε πλατεία – Τον σταμάτησε άνδρας που πήδηξε μέσα από το παράθυρο!

Πανικό και τρόμο σκόρπισε ένα αυτοκίνητο στην πλατεία των Τιράνων, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και απειλώντας να χτυπήσει περαστικούς.

Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε όταν ένας άνδρας πήδηξε στην κυριολεξία μέσα στο αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο και σταμάτησε τον οδηγό του οχήματος.

A man jumped feet-first through the window of a car driving erratically in the main square of Albania’s capital to stop the driver | Read more: https://t.co/HLyV8soCoK pic.twitter.com/HnMzG3BOSF

Σύμφωνα με την Guardian, η σκηνή εκτυλίχθηκε χθες στην πλατεία Skanderbeg και καταγράφηκε από τις κάμερες που βρίσκονταν στο σημείο για την κάλυψη των γενικών εκλογών που διενεργούνταν στη χώρα.

On election day in Albania, a man tries to cause an incident by pummeling his car through Tirana’s Skenderbeu Square.

A bystander saves the day with an outstanding flying kick and grabs the man through the open door of a moving car. Bravo Klodian Elqeni!pic.twitter.com/0LLyZn20CG

— Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) April 25, 2021