Washington Post: Μία βραδυφλεγής βόμβα έτοιμη να εκραγεί η Συρία

Συρία, μία πολύπαθη χώρα που εδώ και δέκα χρόνια έχει πέσει θύμα ενός καταστροφικού πολέμου, με αποτέλεσμα πλέον να βρίσκεται στα πρόθυρα μίας τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Για χρόνια, η πολιορκημένη επαρχία Idlib της Συρίας έχει χρησιμεύσει ως τελικό καταφύγιο για τους διαφυγόντες πιστούς στον πρόεδρο Bashar al-Assad. Τώρα όμως εξαντλούνται, καθώς η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί ήδη 3,6 εκατομμύρια συριακούς πρόσφυγες, έκλεισε τα σύνορά της.

Πολλές εκατοντάδες Σύριοι πολίτες έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε η επίθεση, την ώρα που αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο ότι το καθεστώς και οι σύμμαχοι του έχουν βάλει στο στόχαστρο τα σχολεία, τις υγειονομικές υποδομές.

Πέρα όμως από την επίθεση τους πολίτες βασανίζει το κρύο, όπου μόνο την προηγούμενη εβδομάδα περισσότεροι από μία ντουζίνα μετανάστες πέθαναν λόγω κρύου.

Για τον Ασάντ, όμως, είναι μια στιγμή θριάμβου. Τη Δευτέρα, έδωσε ομιλία στο Χαλέπι, πανηγυρίζοντας για την επανάκτηση μιας στρατηγικής οδού με την οποία μπορεί να εισέλθει κανείς στη πόλη μέσω του Idlib.

Για αυτούς τους λόγους η κατάσταση που επικρατεί εν γένει στη Συρία και ειδικά στο Ιντλίμπ θα μπορούσε σύντομα να αποτελέσει την μεγαλύτερη ανθρωπιστική ιστορία τρόμου του 21ου αιώνα.

Ενώ το Συριακό θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική βόμβα, η παγκόσμια κοινότητα δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει, καθώς ο Τραμπ προσπαθεί να αποσυνδεθεί από αυτή την ιστορία, ενώ από την άλλη το ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι η συμμαχία δεν υποστηρίζει τη Τουρκία, χωρίς όμως να πει αν θα την εμποδίσει.

Ρώσοι και Τούρκοι είναι μπλεγμένοι σε ένα διαρκή και έντονο γεωπολιτικό αγώνα, μεταξύ δύο εμφυλίων πολέμων, στην Συρία και στη Λιβύη. Βέβαια, από ότι φαίνεται έχουν κοινά συμφέροντα, ιδιαίτερα μετά την απόκτηση των S400 άπό την πλευρά της Άγκυρας.

Τέλος, από ότι φαίνεται, ο Ερντογάν είναι παγιδευμένος, καθώς ήδη οι ομάδες ανταρτών που έχει τοποθετήσει στο Ιντλίμπ αντιμετωπίζουν μία αργή ήττα, ενώ την ίδια ώρα η πλειοψηφία των Τούρκων ψηφοφόρων είναι σταθερά αντίθετοι με την υποδοχή άλλων σύριων προσφύγων στη χώρα

Washington Post: A disaster in Syria as Russia and Turkey clash – Ishan Tharoor

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής