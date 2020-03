Washington Post: Η εκθετική διάδοση του κορωνοϊού και ο τρόπος εξομάλυνσης της καμπύλης

Μετά το πρώτο κρούσμα που ξέσπασε στις ΗΠΑ, ακολούθησε μία μικρή άνοδος του αριθμού των κρουσμάτων φτάνοντας σταδιακά σε μεγάλες αυξήσεις των κρουσμάτων, κάτι που στους ιατρικούς κύκλους είναι γνωστό ως εκθετική καμπύλη.

Σε ότι αφορά τις ΗΠΑ οι ειδικοί φοβούνται πως αν ο αριθμός των κρουσμάτων διπλασιάζεται κάθε τρεις μέρες, μέχρι τον Μάϊο θα γίνεται λόγος για εκατομμύρια κρούσματα.

Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, αν οι πολίτες με την βοήθεια της πολιτείας εφαρμόσουν την κοινωνική απομόνωση τότε υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να περιοριστεί η πρόοδος των κρουσμάτων.

Από την άλλη χωρίς καθόλου μέτρα για να περιοριστούν τα κρούσματα, τότε ο κορωνοϊός θα συνεχίζει τους επόμενους μήνες να αυξάνεται προοδευτικά. Η δεσμίδα μέτρων που εφαρμόζεται από χώρα σε χώρα έχει περίπου τα ίδια αποτελέσματα, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις που κάνουν οι ειδικοί για να μελετήσουν τρόπους εξομάλυνσης της καμπύλης.

Η πρώτη δέσμη μέτρων, περιλαμβάνει την σύσταση από τις αρχές στους πολίτες να αποφεύγουν τις δημόσιες συγκεντρώσεις, να μένουν σπίτι και να διατηρούν αποστάσεις μεταξύ τους. Αν οι άνθρωποι είναι λιγότερο κινητικοί και μειώσουν την διάδραση μεταξύ τους, ο ιός έχει λιγότερες ευκαιρίες διάδοσης.

Οι τέσσερις προσομοιώσεις που έχουν γίνει δίνουν αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για τις επιλογές των κυβερνήσεων. Αν παρατηρήσει δε κανείς τα ποσοστά θνησιμότητας του ιού, τα οποία δεν είναι γνωστά με μεγάλη ακρίβεια, είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες που έχουν την μεγαλύτερη ηλικία αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο ρίσκο από τον κορωνοϊό.

Washington Post: Why outbreaks like coronavirus spread exponentially and how to flatten the curve

Απόδοση Γιάννης Κουτρουμπής