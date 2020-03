Washington Post: Γιατί ο Τραμπ θέλει να αρθεί γρήγορα το lockdown στις ΗΠΑ;

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες μέρες από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πως θα καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε να λήξει η απαγόρευση κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, ακόμα πιο γρήγορα από ότι οι επιδημιολόγοι του έχουν συστήσει. Φυσικά όπως ήταν εύλογο αμέσως κινητοποιήθηκαν ενάντια του κάποιοι γερουσιαστές προκειμένου να τον αποτρέψουν από το να άρει τα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό.

Πιο συγκεκριμένα μετά την δήλωση του προέδρου, ο γερουσιαστής Lindsey O. Graham (RS.C.) εγκάλεσε τον πρόεδρο Trump, δίνοντας παράλληλα ένα πολύ βαρύ μήνυμα: «Αν ανοίξετε νωρίς την εθνική οικονομία, ενάντια στις συμβουλές των ειδικών της δημόσιας υγείας, θα είστε υπεύθυνος των θανάτων από την πανδημία coronavirus»

Βέβαια, ο γερουσιαστής δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έφερε και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα προ των ευθυνών του λέγοντας ότι κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ότι θέτει σε προτεραιότητα το χρηματιστήριο και το πάσης φύσεως εμπόριο από την υγεία και την ασφάλεια του αμερικανικού λαού. Ως απάντηση στα λεγόμενα του Γερουσιαστή, ο Τραμπ αντέτεινε πως οι Αμερικανοί πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία και τις επιχειρήσεις

Η ειδική ομάδα του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Pence, προετοιμάζεται να εκδώσει αναθεωρημένες συστάσεις του προέδρου στο κοινό, μόλις εκπνεύσουν οι σημερινές δεκαπενθήμερες οδηγίες τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη Τρίτη πως προτιμά σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας να αρθούν τα μέτρα κοντά στο Πάσχα, σκεπτόμενος πως με αυτό τον τρόπο θα δώσει στην οικονομία το κατάλληλη ευκαιρία για να γίνει σωστά η επανεκκίνηση.

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απόφαση του προέδρου αν και πότε θα άρει τα μέτρα, καθώς αυτή την αρμοδιότητα την έχουν οι Κυβερνήτες των Πολιτειών. Στο επίπεδο των Κυβερνητών, είτε Δημοκρατικοί, είτε Ρεπουμπλικανοί, προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τα κρούσματα και να προμηθευτούν τα ιατρικά εφόδια για τα νοσοκομεία τους.

Στη Νέα Υόρκη, το κέντρο της πανδημίας των κορωνοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυβερνήτης Andrew M. Cuomo (D) αναδείχθηκε εθνικός ηγέτης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς αποκήρυξε την ομοσπονδιακή απάντηση και παρακάλεσε τη διοίκηση να στείλει περισσότερες προμήθειες, αλλά και να είναι προσεκτικοί στην απόφαση για την επανάληψη της κανονικής ζωής.

Η προσέγγιση του Τραμπ για την γρήγορη άρση των μέτρων προκάλεσε τους Κυβερνήτες να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα για το κλείσιμο και άλλα θέματα, με διμερείς σχέσεις και ισχυρές, αλλά κάτω από το ραντάρ συνεργασίες που να οδηγούν πολλές αποφάσεις.

Αυτή η συλλογική δύναμη των Κυβερνητών θα μπορούσε να αποτελέσει αντίβαρο τις προσεχείς ημέρες, αν ο Trump συνεχίσει να συσπειρώνεται για μια εθνική επανέναρξη. Ωστόσο, οι κυβερνήτες θα συνεχίσουν να στηρίζονται στον Trump για ομοσπονδιακή βοήθεια. Ορισμένοι κυβερνήτες των «κόκκινων» πολιτειών έχουν επιδείξει μεγαλύτερη επιθετικότητα όσον αφορά τη διατήρηση της οικονομίας τους.

Στη Φλώριντα, ο δήμαρχος Ron DeSantis (R) ήταν πολύ πιο αργός από τους άλλους κυβερνήτες των μεγάλων πολιτειών ως προς την επιβολή μέτρων απαγόρευσης και αρνήθηκε να κλείσει τις παραλίες αυτό το μήνα στους εκδρομείς.

Και στο Μισισιπή, ο κυβερνήτης Tate Reeves (R) εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που ταξινομεί τις περισσότερες επιχειρήσεις στο κράτος ως «ουσιαστικές», εξαιρώντας έτσι τις επιχειρήσεις από τις εντολές τερματισμού που εκδίδουν οι πόλεις και οι κομητείες.

Ο Trump έχει δει από καιρό τη χρηματιστηριακή αγορά ως βαρόμετρο για την επανεκλογή του και έχει απογοητευτεί από την κατάρρευση των τελευταίων εβδομάδων. Έχει καθημερινά αμέτρητες κλήσεις από ηγέτες μεγάλων επιχειρήσεων, πλούσιους υποστηρικτές και συντηρητικούς συμμάχους που τον παροτρύνουν να φέρει πίσω τους Αμερικανούς στην εργασία τους και να αποτρέψει με αυτό τον τρόπο περαιτέρω καταστροφές, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία.

Είναι πολύ νωρίς για να μετρηθεί η δημόσια αποδοχή της διαχείρισης της πανδημίας του Trump και να συναχθούν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τις πιθανότητες επανεκλογής του, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό να αποτελεί το κύριο κριτήριο για την επιλογή των πολιτών ως προς την επανεκλογή ή μη του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την άλλη, κυβερνήτες και δήμαρχοι βρίσκονται σε αυξανόμενη αναστάτωση σχετικά με την απροσδόκητη δήλωση του Προέδρου σχετικά με την εσπευσμένη άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Washington Post: Inside Trump’s risky push to reopen the country amid the coronavirus crisis

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής