Washington Post: Ο κορωνοϊός είναι μια δοκιμασία που κανείς δεν ξέρει πως να νικήσει

Ο κορωνοϊός πλέον μεταδίδεται ραγδαίους ρυθμούς με αποτέλεσμα όλοι να είμαστε κάτω από το μικροσκόπιο.

Ένας αόρατος ιός κάνει ορατές τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Θα εκθέσει τα σφάλματα στα πολιτικά συστήματά μας, την ειλικρίνεια των σχέσεών μας, τους τρόπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή όχι.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με αστείο τρόπο και τελειώνει με τον Τραμπ να θέτει τις ΗΠΑ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όσο κρατάμε αποστάσεις ο ένας από τον άλλο, τόσο περισσότερο θα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Ο τρόπος ζωής μας θα αυξηθεί και για πόσο καιρό;

Έτσι, κάθε βήχας, κάθε ψύχρα, θα μπορούσε να είναι είτε ένα σύμπτωμα είτε μια φάρσα. Γρίπη? Κοινό κρυολόγημα? Αλλεργίες; Ή είναι, στην πραγματικότητα, κοροναϊό;

Μας έχουν πει να μένουν μακριά ο ένας από τον άλλο, και ο χώρος μεταξύ είναι γεμάτος με καχυποψία. Είμαστε εξοργισμένοι σε ξένους για να βήξουμε ή να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ξένους για το φτάρνισμα. Η “κοινωνική απομάκρυνση” είναι ο μοντέρνος όρος, επειδή η “καραντίνα” είναι κατ ‘ευθείαν από τις τρομακτικές ταινίες που μας προετοίμασαν, τουλάχιστον θεατρικά, για αυτή τη στιγμή

Ο Joe Biden και ο Bernie Sanders ακυρώνουν τις εκδηλώσεις εκστρατείας και κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις σχετικά με τον ιό, προδίδοντας μια αλλαγή στην κοινωνία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Την Τετάρτη το βράδυ, ο Πρόεδρος Τράμπ μίλησε στο έθνος μέσα από το Οβάλ Γραφείο. Πίσω του ήταν φωτογραφίες του πατέρα του, Fred Trump, του οποίου ο πατέρας πέθανε από την πανδημία του 1918.

Αυτό είναι το παράδοξο. Για να περάσουμε τον κάβο, πρέπει να συνεργαστούμε. Για να συνεργαστούμε, πρέπει να διαχωριστούμε. Ένα έθνος, σε καραντίνα, προσπαθώντας να «ισοπεδώσει την ασθένεια».

Ο περιορισμός της διάδοσης του κορωνοϊού απαιτεί κοινωνική αποστασιοποίηση, πλύση των χεριών και επανεξέταση των τρόπων αλληλεπίδρασης των χεριών σας με το πρόσωπό σας.

Παρ ‘όλα αυτά, υπήρξε πανικός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη ελλείψεις σε απολυμαντικά χεριών, σε χαρτί υγείας, σε μάσκες. Η χρηματιστηριακή αγορά είναι σε ταραγμένη κατάσταση. Οι αθλητικές ενώσεις έχουν αναστείλει τα παιχνίδια. Τα τζετ πετούν χωρίς επιβάτες.

Θα μπορούσε ο ιός να θεραπεύσει μερικές από τις διαπροσωπικές μας ασθένειες; Οι κοινωνικές καταστροφές μπορούν να οικοδομήσουν κοινωνικό κεφάλαιο, λέει ο Alexander Halavais, αναπληρωτής καθηγητής στο σχολείο κοινωνικών και συμπεριφορικών επιστημών του κρατικού πανεπιστημίου της Αριζόνα.

Οι χώροι συγκέντρωσης αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Πείτε αντίο σε συνέδρια και συναυλίες. Θα γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι από το χώρο και με λιγότερη επίγνωση του χρόνου. Είναι αποπροσανατολιστικό. Ίσως μπορεί όμως να μας αναπροσανατολίσει, όταν όλα αυτά θα γίνουν παρελθόν.

Washington Post: Coronavirus is a test that no one knows how to pass

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής