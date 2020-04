White Lines: Δείτε το trailer της νέας σειράς μυστηρίου του δημιουργού του La Casa De Papel

Ο Álex Pina διαθέτει ήδη μια σημαντική εμπειρία στον χώρο των τηλεοπτικών σειρών (El Barco, Vis a vis, El embarcadero, Bienvenidos al Lolita, Los hombres de Paco, Los Serrano), η φήμη του ωστόσο απογειώθηκε με το La Casa De Papel.

Όπως αντιλαμβάνεστε το Netflix δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτο τον ταλαντούχο δημιουργό και πριν λίγη ώρα κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας σειράς του Pina με τίτλο White Lines.

Η σειρά θα είναι μυστηρίου, η πρώτη σεζόν θα αποτελείται από δέκα επεισόδια και η υπόθεση είναι η εξής:

Μετά την ανακάλυψη του πτώματος ενός διάσημου DJ που εξαφανίστηκε είκοσι χρόνια πριν στην Ibiza, η αδερφή του επιστρέφει στην Ισπανία για να μάθει τι συνέβη.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους ηθοποιούς Laura Haddock (Guardians of the Galaxy), Marta Milans (Shazam), Juan Diego Botto (Good Behavior), Nuno Lopes (Saint George), Daniel Mays (Rogue One: A Star Wars Story), Laurence Fox (Victoria) και Angela Griffin (Turn Up Charlie, The Detail).

Το White Lines θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Netflix στις 15 Μαΐου 2020.

Aκολουθεί το trailer με ελληνικούς υπότιτλους: