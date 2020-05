Wired – Κορωνοϊός: 11η Μαρτίου – 5 μαρτυρίες για την ημέρα που τα άλλαξε όλα

11η Μαρτίου, η μέρα που άλλαξε εντελώς τον τρόπο ζωής των ΗΠΑ, μία μέρα που σίγουρα θα αναφέρεται στην ιστορία, ως εκείνη που για πρώτη φορά μας σύστησε με τον κορωνοϊό. Φυσικά όλα ξεκίνησαν διαφορετικά εκείνη την ημέρα, καθώς το ίδιο πρωινό, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του Χόλιγουντ ο Χάρβι Γουάινσταν καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης.

Ωστόσο, μέσα σε 12 ώρες, το συγκλονιστικό γεγονός ότι ο Weinstein – η δύναμη πίσω από μια ολόκληρη γενιά κλασικών ταινιών από τον Σαίξπηρ στο Love to Pulp Fiction – μπορεί πολύ καλά να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή αποδείχθηκε όχι μόνο ότι δεν ήταν η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, αλλά δεν ήταν ούτε καν η μεγαλύτερη είδηση από τον κόσμο του Χόλιγουντ.

Αντ ‘αυτού, η Τετάρτη 11 Μαρτίου, η 71η ημέρα του 2020, αποδείχθηκε ότι είναι διαφορετική με οποιαδήποτε άλλη στην αμερικανική ιστορία – το κεντρικό σημείο στο οποίο οι εβδομάδες του χειμώνα ανησυχούν για το επικείμενο μυθιστόρημα κορωνοϊού μετατράπηκε σε λίγες ώρες σε ένα ξαφνικό, σπασμένο, έθνος – μεταβολή της καθημερινότητας και της ρουτίνας. Μόλις μια ημέρα νωρίτερα, οι Αμερικανοί σε μεγάλο μέρος της χώρας εξακολουθούσαν να πηγαίνουν στο γραφείο, να συναντούν φίλους για ποτά και σε συναντήσεις. Εκείνο το πρωί, ο αριθμός των περιπτώσεων κοροναϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 1.000 σημάδια, αύξηση 10 φορές από την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο 29 Αμερικανοί είχαν πεθάνει.

Όμως την Τετάρτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος είχε μόλις αρχίσει να αναφέρεται στον ιό ως Covid-19 ένα μήνα νωρίτερα, κήρυξε την ασθένεια ως παγκόσμια πανδημία. Κάθε ώρα φάνηκε να φέρνει σημαντικές νέες εξελίξεις:

Στην Wall Street, μετά από μέρες τεράστιων περιστροφών, ο Dow Jones Industrial Average έπεσε 1.465 πόντους και μπήκε επίσημα στο δύσβατα εδάφη. Το Capitol Hill αντιμετώπισε το πρώτο κρούσμα Covid-19.

Η NCAA ανακοίνωσε ότι θα παίξει το τουρνουά μπάσκετ χωρίς οπαδούς και στη συνέχεια, σε διαδοχικές εκδηλώσεις, ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε διάγγελμα από το Oval Office, ανακοινώνοντας απαγόρευση ταξιδιού από την Ευρώπη, το NBA ανέστειλε τη σεζόν του, αφού ο παίκτης Rudy Gobert έδειξε θετικό για τον ιό, και ο Tom Hanks και η σύζυγός του, Rita, δημοσίευσε στο Instagram ότι είχαν επίσης διαγνωστεί ενώ βρίσκονταν στην Αυστραλία.

Μέχρι την Πέμπτη, το εθνικό τοπίο είχε αλλάξει αναμφισβήτητα, και οι Αμερικανοί αγόραζαν χαρτί υγείας. Ένα ολοκαίνουργιο λεξιλόγιο — WFH, PPE, ισοπεδώνοντας την καμπύλη, κοινωνική απομάκρυνση, αυτο-απομόνωση, βομβαρδισμός ζουμ και καραντίνα — εμφανίστηκε. Τα γεγονότα της εποχής που είχαν συμβεί λίγες εβδομάδες νωρίτερα, από τις πυρκαγιές της Αυστραλίας έως τη δίκη του προέδρου Τραμπ έως το δράμα των προκριματικών των Δημοκρατικών, φαίνεται ότι είχαν συμβεί πριν από χρόνια

Για να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί την στιγμή που όλα άλλαξαν στη ζωή της Αμερικής – ξεκινώντας μας σε ένα αβέβαιο μέλλον άγνωστης διάρκειας – το WIRED συνέλεξε τις ιστορίες και τις αναμνήσεις 5 ανθρώπων που έζησαν από πρώτο χέρι το δράμα της 11ης Μαρτίου, την ημέρα που ο κορωνοϊός μπήκε για τα καλά στις ζωές μας.

Miles Kahn (παραγωγός): Υποτίθεται ότι είχαμε κανονίσει να κάνουμε γύρισμα στις 6 μ.μ. και είμαστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουν να μας βγάλουν από το δικό μας στούντιο. Γνωρίζοντας αυτό κάναμε την πρόβα και τη διαδικασία επανεγγραφής μας το συντομότερο δυνατό. Ακυρώσαμε το κοινό εντελώς, και αποφασίσαμε απλώς να έχουμε ένα λίγους ανθρώπων στο κοινό. Νομίζω ότι υπήρχαν ίσως έξι ή επτά άτομα. Και το γυρίσαμε ως αστείο. Καταλήξαμε να γυρίσουμε το σόου περίπου μια ώρα νωρίτερα. Έπρεπε να αλλάξουμε το σόου από αυτό το μεγάλο σόου παρουσίασης για να αρέσει στο πλήθος, θα μοιάζει περισσότερο με τη σούπα με τον Joel McHale. Αυτή ήταν η τελευταία μας μέρα στο γραφείο ή στο στούντιο.

David Holt, δήμαρχος της Οκλαχόμα Σίτι: Δεν είχαμε ακόμη κανένα κρούσμα στο μετρό της Οκλαχόμα Σίτι εκείνη τη στιγμή. Η πρώτη μας υπόθεση βρέθηκε στην Τάλσα την προηγούμενη Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, είχα φτάσει στο Τμήμα Υγείας της Οκλαχόμα Σίτι είχαν έναν σχετικά νέο διευθυντή – και του πρότεινα ότι ίσως χρειαζόμασταν να συναντηθούμε και να μιλήσουμε. Άρχισα να βλέπω ακυρώσεις σε άλλα μέρη της χώρας. Στην πραγματικότητα είχαμε αυτή τη συνάντηση το πρωί της 11ης στα γραφεία μου. Μιλήσαμε γενικά για μερικά από αυτά τα πράγματα και ξεκινήσαμε να συζητούμε αυτά τα θέματα, ενώ μετά προχώρησα στην εφαρμογή των μέτρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Elise Stefanik: Ως πρώην υπάλληλος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θυμάμαι έντονα ότι οι συνθήκες αλλάζουν τόσο γρήγορα σε αυτές τις περιόδους κρίσης. Από την προοπτική ενός πρώην υπαλλήλου θα μπορούσα να καταλάβω ότι αυτή η ομιλία γράφτηκε πολύ γρήγορα. Εκεί βρίσκεστε πολλές φορές σε αυτές τις κρίσεις. Κοιτάζοντας πίσω την οικονομική κρίση, η οποία άλλαζε με παρόμοιο ρυθμό, είναι δύσκολο ως υπάλληλος του Λευκού Οίκου να παραδώσει ένα μήνυμα που θα είναι συνεπές κατά την παράδοσή του, όπως θα βρίσκεστε μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες αργότερα. Νομίζω ότι έκαναν μια αξιοθαύμαστη δουλειά, αλλά καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι όταν ο χρόνος ανατροπής είναι τόσο σύντομος.

Tom Hanks, ηθοποιός, 9:08 μ.μ. ET, μέσω Instagram: Γεια σας, φίλοι. Η σύζυγος μου και εγώ είμαστε εδώ στην Αυστραλία. Νιώσαμε λίγο κουρασμένοι, σαν να είχαμε κρυολόγημα και κάποιους πόνους στο σώμα. Η Ρίτα είχε ρίγη ανά χρονικά διαστήματα, όπως επίσης και πυρετό. Για να είμαστε σωστοί κάναμε το τεστ για τον κορωνοϊό και βρεθήκαμε θετικοί. Καλά τώρα. Τι να κάνω μετά? Οι ιατρικοί υπάλληλοι έχουν πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται. Το ζεύγος Hanks θα δοκιμαστεί, θα παρατηρηθεί και θα απομονωθεί για όσο διάστημα απαιτείται δημόσια υγεία και ασφάλεια. Όχι πολύ περισσότερο από μια προσέγγιση ανά ημέρα. *

Mike McIntire, Παρίσι, Γαλλία: Η σύζυγός μου και εγώ ήμασταν σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι κοντά στο τέλος μιας διαμονής διάρκειας μίας εβδομάδας. Όλα ήταν ακόμα ανοιχτά στη Γαλλία. Σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχε πραγματική κοινωνική απόσταση. Ξαφνικά, το κινητό μου χτυπάει – με ξύπνησε στις 2:15 π.μ. Η κόρη μου μας τηλεφωνεί, “Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά ο Τραμπ μόλις ανακοίνωσε ότι απαγορεύει όλα τα ταξίδια από την Ευρώπη, από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.” Προφανώς δεν το είχαμε ακούσει γιατί είχαμε πέσει για ύπνο.»

Wired: An Oral History of the Day Everything Changed

Απόδοση: Γιάννης Κουτρουμπής