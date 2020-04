Ξεκίνησε η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής -Μέσω τηλεδιάσκεψης

Ξεκίνησε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής.

Πρόκειται για την τέταρτη Σύνοδο Κορυφής, μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Οπως ενημερώνει ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος της Κομισιόν θα ανταλλάξει απόψεις με τον Ντέβιντ Σασόλι. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχουν η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κριστίν Λαγκάρντ, ο Μάριο Σεντένο και ο Τζόζεφ Μπόρελ.

Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στο να χρησιμοποιήσουν τον κοινό τους προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-27 για να βοηθήσουν να τονωθεί η ανάπτυξη.

Fourth #EUCO videoconference of @eucopresident on #COVID19 has started now with exchange of views with @EP_President #EU27 leaders are joined by @vonderleyen @Lagarde and @mariofcenteno and @JosepBorrellF

